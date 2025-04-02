https://1prime.ru/20250402/kabmin-856299483.html
Кабмин рассмотрит проект о праве судей возвращать дела на доработку
Кабмин рассмотрит проект о праве судей возвращать дела на доработку - 02.04.2025, ПРАЙМ
Кабмин рассмотрит проект о праве судей возвращать дела на доработку
Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о введении права для судей выносить решение о возврате материалов дела об административном... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T00:19+0300
2025-04-02T00:19+0300
2025-04-02T00:19+0300
россия
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856299483.jpg?1743542375
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о введении права для судей выносить решение о возврате материалов дела об административном правонарушении на доработку из-за выявленных недостатков, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части совершенствования порядка производства по делам об административных правонарушениях). Законопроектом вводится право судьи вынести определение о возврате материалов дела об административном правонарушении на доработку в связи с выявленными недостатками", - говорится в сообщении.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва
РОССИЯ, Общество , МОСКВА
Кабмин рассмотрит проект о праве судей возвращать дела на доработку
Правительство рассмотрит проект о праве судей возвращать материалы дела на доработку
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о введении права для судей выносить решение о возврате материалов дела об административном правонарушении на доработку из-за выявленных недостатков, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части совершенствования порядка производства по делам об административных правонарушениях). Законопроектом вводится право судьи вынести определение о возврате материалов дела об административном правонарушении на доработку в связи с выявленными недостатками", - говорится в сообщении.