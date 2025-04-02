https://1prime.ru/20250402/kabmin-856299483.html

Кабмин рассмотрит проект о праве судей возвращать дела на доработку

Кабмин рассмотрит проект о праве судей возвращать дела на доработку - 02.04.2025, ПРАЙМ

Кабмин рассмотрит проект о праве судей возвращать дела на доработку

Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о введении права для судей выносить решение о возврате материалов дела об административном... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T00:19+0300

2025-04-02T00:19+0300

2025-04-02T00:19+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о введении права для судей выносить решение о возврате материалов дела об административном правонарушении на доработку из-за выявленных недостатков, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части совершенствования порядка производства по делам об административных правонарушениях). Законопроектом вводится право судьи вынести определение о возврате материалов дела об административном правонарушении на доработку в связи с выявленными недостатками", - говорится в сообщении.

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