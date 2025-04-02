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Кабмин выделит 16 миллиардов рублей на поддержку жителей Курской области

Кабмин выделит 16 миллиардов рублей на поддержку жителей Курской области - 02.04.2025, ПРАЙМ

Кабмин выделит 16 миллиардов рублей на поддержку жителей Курской области

Правительство РФ дополнительно выделит около 16 миллиардов рублей на оказание поддержки жителям Курской области, утратившим свое жилье, сообщил премьер-министр... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T15:55+0300

2025-04-02T15:55+0300

2025-04-02T15:55+0300

экономика

финансы

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделит около 16 миллиардов рублей на оказание поддержки жителям Курской области, утратившим свое жилье, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. "Правительство продолжает поддерживать жителей Курской области. Для помощи им реализуется целый ряд мер. В том числе по поручению президента предусмотрены ежемесячные выплаты. Мы дополнительно сегодня выделим еще около 16 миллиардов рублей для тех, кто утратил жилье. Эти средства пострадавшие граждане смогут направить на приобретение или на строительство новых домов и квартир", - сказал Мишустин. Он выразил надежду, что средства помогут семьям в Курской области решить задачу приобретения нового жилья и вернуться к нормальной жизни.

https://1prime.ru/20250331/pravitelstvo-856259514.html

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финансы, михаил мишустин