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Московских застройщиков накажут за отсутствие камер на стройках - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Московских застройщиков накажут за отсутствие камер на стройках
Московских застройщиков накажут за отсутствие камер на стройках - 02.04.2025, ПРАЙМ
Московских застройщиков накажут за отсутствие камер на стройках
Московские застройщики обязаны размещать камеры на стройплощадках, иначе в дальнейшем им будет грозить административная ответственность, рассказал на... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:21+0300
2025-04-02T13:21+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Московские застройщики обязаны размещать камеры на стройплощадках, иначе в дальнейшем им будет грозить административная ответственность, рассказал на пресс-конференции глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. С января 2025 года для московских застройщиков стало обязательным требование по установке видеокамер, датчиков шума и передаче данных с этих устройств в городские информационные системы. Однако в настоящее время застройщиков не штрафуют за их отсутствие, уточнил Слободчиков. "Поскольку мы применяем новый механизм, который требует времени, мы рассчитываем, что в течение этого года застройщики смогут организовать свою работу &lt;…&gt; В дальнейшем, начиная со следующего года, в случае неисполнения требований к застройщику будут применяться меры административной ответственности", - сказал он. По его словам, в настоящее время на 500 стройплощадках в Москве размещено более 1 тысячи камер. До конца года ими планируется оснастить все стройки.
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недвижимость, общество , москва
Недвижимость, Общество , МОСКВА
13:21 02.04.2025
 
Московских застройщиков накажут за отсутствие камер на стройках

Слободчиков: московские застройщики обязаны размещать камеры на стройплощадках

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Московские застройщики обязаны размещать камеры на стройплощадках, иначе в дальнейшем им будет грозить административная ответственность, рассказал на пресс-конференции глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
С января 2025 года для московских застройщиков стало обязательным требование по установке видеокамер, датчиков шума и передаче данных с этих устройств в городские информационные системы. Однако в настоящее время застройщиков не штрафуют за их отсутствие, уточнил Слободчиков.
"Поскольку мы применяем новый механизм, который требует времени, мы рассчитываем, что в течение этого года застройщики смогут организовать свою работу <…> В дальнейшем, начиная со следующего года, в случае неисполнения требований к застройщику будут применяться меры административной ответственности", - сказал он.
По его словам, в настоящее время на 500 стройплощадках в Москве размещено более 1 тысячи камер. До конца года ими планируется оснастить все стройки.
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