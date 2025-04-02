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Россиянам рассказали, что нельзя делать с найденной банковской картой - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, что нельзя делать с найденной банковской картой
Россиянам рассказали, что нельзя делать с найденной банковской картой - 02.04.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, что нельзя делать с найденной банковской картой
Найдя чужую банковскую карту, следует сразу обратиться в кредитную организацию, которая ее выпустила, пишет RT со ссылкой на экспертов Роскачества. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:23+0300
2025-04-02T11:23+0300
банки
финансы
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Найдя чужую банковскую карту, следует сразу обратиться в кредитную организацию, которая ее выпустила, пишет RT со ссылкой на экспертов Роскачества.Согласно изданию, в такой ситуации необходимо соблюдать этику и закон, чтобы избежать мошенничества и правовых последствий. Первым шагом следует позвонить в банк, выпустивший карту, чтобы заблокировать ее и получить дальнейшие инструкции.Если это невозможно, можно отнести карту в ближайшее отделение любого банка. Однако запрещается использовать найденную карту для снятия наличных или покупок, так как это является уголовно наказуемым деянием.Не рекомендуется пытаться установить личность владельца карты через социальные сети или мессенджеры.
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банки, финансы
Банки, Финансы
11:23 02.04.2025
 
Россиянам рассказали, что нельзя делать с найденной банковской картой

Роскачество: найдя чужую банковскую карту, не надо искать ее хозяина в соцсетях

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУ цифрового рубля появился логотип
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Найдя чужую банковскую карту, следует сразу обратиться в кредитную организацию, которая ее выпустила, пишет RT со ссылкой на экспертов Роскачества.
Согласно изданию, в такой ситуации необходимо соблюдать этику и закон, чтобы избежать мошенничества и правовых последствий. Первым шагом следует позвонить в банк, выпустивший карту, чтобы заблокировать ее и получить дальнейшие инструкции.
Если это невозможно, можно отнести карту в ближайшее отделение любого банка. Однако запрещается использовать найденную карту для снятия наличных или покупок, так как это является уголовно наказуемым деянием.
Не рекомендуется пытаться установить личность владельца карты через социальные сети или мессенджеры.
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