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Кабмин и ЦБ изучат допограничения числа и срока действия выдаваемых карт
Кабмин и ЦБ изучат допограничения числа и срока действия выдаваемых карт - 02.04.2025, ПРАЙМ
Кабмин и ЦБ изучат допограничения числа и срока действия выдаваемых карт
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 мая рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия выдаваемых... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:46+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 мая рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия выдаваемых банками клиентам платежных карт. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 5 марта, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия платежных карт, выдаваемых кредитными организациями клиентам, в том числе иностранным гражданам", - говорится в поручении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
Кабмин и ЦБ изучат допограничения числа и срока действия выдаваемых карт
Кабмин и ЦБ изучат допограничения числа и срока действия выдаваемых банками карт
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 мая рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия выдаваемых банками клиентам платежных карт.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 5 марта, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия платежных карт, выдаваемых кредитными организациями клиентам, в том числе иностранным гражданам", - говорится в поручении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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