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В Китае отработали удары по учебным целям в Восточно-Китайском море

В Китае отработали удары по учебным целям в Восточно-Китайском море - 02.04.2025, ПРАЙМ

В Китае отработали удары по учебным целям в Восточно-Китайском море

Вооруженные силы Китая отработали в Восточно-Китайском море, омывающем северное побережье Тайваня, удары по учебным целям, имитирующим ключевые порты и... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T06:43+0300

2025-04-02T06:43+0300

2025-04-02T06:43+0300

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ПЕКИН, 2 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Китая отработали в Восточно-Китайском море, омывающем северное побережье Тайваня, удары по учебным целям, имитирующим ключевые порты и энергетические объекты, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Как говорится в сообщении Ши И в социальной сети WeChat, 2 апреля сухопутные войска Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках учений "Гром над проливом - 2025А" ("Strait Thunder-2025A") "провели боевые стрельбы с применением дальнобойного оружия в акватории Восточно-Китайского моря". "Были нанесены прицельные удары по учебным целям, имитирующим ключевые порты и энергетические объекты", - сказал Ши И. По словам представителя, учения достигли запланированных результатов. Во вторник Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая 1 апреля начала комплексные военные учения вокруг Тайваня с участием разных видов войск для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей. В среду Ши И также сообщил, что 2 апреля подразделения командования проводят учения под названием "Гром над проливом - 2025А" ( "Strait Thunder-2025A") в центральной и южной зонах Тайваньского пролива. По его словам, учения сосредоточены на отработке задач по опознанию и проверке целей, выдаче предупреждений и вытеснению, перехвату и задержанию с целью проверить способность войск в обеспечении регионального контроля, проведении совместной блокады и нанесении точечных ударов по ключевым целям. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

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мировая экономика, китай, тайвань, восточно-китайское море, нэнси пелоси, wechat, фонд, фонд