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Колумбия может приехать на "Интервидение" в 2025 году - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Колумбия может приехать на "Интервидение" в 2025 году
Колумбия может приехать на "Интервидение" в 2025 году - 02.04.2025, ПРАЙМ
Колумбия может приехать на "Интервидение" в 2025 году
Участник из Колумбии, как ожидается, приедет на конкурс "Интервидение" в 2025 году, это может быть знаменитый артист, допустил в интервью РИА Новости посол... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T06:34+0300
2025-04-02T06:34+0300
общество
китай
африка
латинская америка
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Участник из Колумбии, как ожидается, приедет на конкурс "Интервидение" в 2025 году, это может быть знаменитый артист, допустил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра. "Насколько я знаю, кто-то от Колумбии приедет для участия в фестивале, но кто именно - пока не известно. Будет сюрприз", - сказал собеседник агентства. Колумбийская сторона надеется, что это будет известный музыкант, добавил дипломат. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в феврале сообщал РИА Новости, что участие в конкурсе подтвердили более 20 стран, в том числе Китай, государства Африки и Латинской Америки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , китай, африка, латинская америка, владимир путин
Общество , КИТАЙ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Владимир Путин
06:34 02.04.2025
 
Колумбия может приехать на "Интервидение" в 2025 году

Посол Нейра: на "Интервидение" в 2025 году может приехать известный артист

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Участник из Колумбии, как ожидается, приедет на конкурс "Интервидение" в 2025 году, это может быть знаменитый артист, допустил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.
"Насколько я знаю, кто-то от Колумбии приедет для участия в фестивале, но кто именно - пока не известно. Будет сюрприз", - сказал собеседник агентства.
Колумбийская сторона надеется, что это будет известный музыкант, добавил дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в феврале сообщал РИА Новости, что участие в конкурсе подтвердили более 20 стран, в том числе Китай, государства Африки и Латинской Америки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ОбществоКИТАЙАФРИКАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАВладимир Путин
 
 
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