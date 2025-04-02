https://1prime.ru/20250402/kolumbija-856302876.html

Колумбия может приехать на "Интервидение" в 2025 году

Колумбия может приехать на "Интервидение" в 2025 году - 02.04.2025, ПРАЙМ

Колумбия может приехать на "Интервидение" в 2025 году

Участник из Колумбии, как ожидается, приедет на конкурс "Интервидение" в 2025 году, это может быть знаменитый артист, допустил в интервью РИА Новости посол... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T06:34+0300

2025-04-02T06:34+0300

2025-04-02T06:34+0300

общество

китай

африка

латинская америка

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856302876.jpg?1743564847

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Участник из Колумбии, как ожидается, приедет на конкурс "Интервидение" в 2025 году, это может быть знаменитый артист, допустил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра. "Насколько я знаю, кто-то от Колумбии приедет для участия в фестивале, но кто именно - пока не известно. Будет сюрприз", - сказал собеседник агентства. Колумбийская сторона надеется, что это будет известный музыкант, добавил дипломат. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в феврале сообщал РИА Новости, что участие в конкурсе подтвердили более 20 стран, в том числе Китай, государства Африки и Латинской Америки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

китай

африка

латинская америка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , китай, африка, латинская америка, владимир путин