https://1prime.ru/20250402/kommentarii-856309134.html

В МВД рассказали, как распознать фейковые комментарии от мошенников

В МВД рассказали, как распознать фейковые комментарии от мошенников - 02.04.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали, как распознать фейковые комментарии от мошенников

Мошенники используют специальные боты для генерации комментариев на фейковых сайтах, поэтому стоит обращать внимание не только на содержание отзывов, но и на... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T11:31+0300

2025-04-02T11:31+0300

2025-04-02T11:31+0300

мошенничество

технологии

общество

мвд

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мошенники используют специальные боты для генерации комментариев на фейковых сайтах, поэтому стоит обращать внимание не только на содержание отзывов, но и на периодичность их появления, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Для создания иллюзии надежности фейковых сайтов киберпреступники используют автоматически сгенерированные комментарии. Обращайте внимание на время размещения отзывов. Мошенники используют специальные бот-сети, которые каждые несколько часов публикуют отзывы, имитируя активность пользователей. Часто в таких ситуациях все отзывы опубликованы в короткий промежуток времени. Например, 10-20 положительных комментариев за 1-2 дня, а потом — тишина", - написала Волк в Telegram-канале. Также правоохранители советуют следить за содержанием. Часто повторяющиеся в отзывах одинаковые фразы, а также лаконичные восторженные комментарии без конкретных деталей — тревожный сигнал. "Повод задуматься, если нейтральные или слабонегативные отзывы заканчиваются одинаково на положительной ноте и не имеют ни одного реального разбора проблемы — только поверхностные фразы", - уточнили в ведомстве. Рекомендуется проверять, есть ли фото и имя пользователя, разместившего отзыв, а также его активность на других сайтах. Должны насторожить однотипные никнеймы и одинаковое количество отзывов у всех авторов, опубликованных только на этом сайте.

https://1prime.ru/20250330/snils-856160654.html

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технологии, общество , мвд