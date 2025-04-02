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В МВД рассказали, как распознать фейковые комментарии от мошенников - 02.04.2025, ПРАЙМ
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В МВД рассказали, как распознать фейковые комментарии от мошенников
В МВД рассказали, как распознать фейковые комментарии от мошенников - 02.04.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как распознать фейковые комментарии от мошенников
Мошенники используют специальные боты для генерации комментариев на фейковых сайтах, поэтому стоит обращать внимание не только на содержание отзывов, но и на... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:31+0300
2025-04-02T11:31+0300
мошенничество
технологии
общество
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мошенники используют специальные боты для генерации комментариев на фейковых сайтах, поэтому стоит обращать внимание не только на содержание отзывов, но и на периодичность их появления, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Для создания иллюзии надежности фейковых сайтов киберпреступники используют автоматически сгенерированные комментарии. Обращайте внимание на время размещения отзывов. Мошенники используют специальные бот-сети, которые каждые несколько часов публикуют отзывы, имитируя активность пользователей. Часто в таких ситуациях все отзывы опубликованы в короткий промежуток времени. Например, 10-20 положительных комментариев за 1-2 дня, а потом — тишина", - написала Волк в Telegram-канале. Также правоохранители советуют следить за содержанием. Часто повторяющиеся в отзывах одинаковые фразы, а также лаконичные восторженные комментарии без конкретных деталей — тревожный сигнал. "Повод задуматься, если нейтральные или слабонегативные отзывы заканчиваются одинаково на положительной ноте и не имеют ни одного реального разбора проблемы — только поверхностные фразы", - уточнили в ведомстве. Рекомендуется проверять, есть ли фото и имя пользователя, разместившего отзыв, а также его активность на других сайтах. Должны насторожить однотипные никнеймы и одинаковое количество отзывов у всех авторов, опубликованных только на этом сайте.
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технологии, общество , мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , МВД
11:31 02.04.2025
 
В МВД рассказали, как распознать фейковые комментарии от мошенников

Волк: мошенники используют специальные боты для генерации комментариев

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мошенники используют специальные боты для генерации комментариев на фейковых сайтах, поэтому стоит обращать внимание не только на содержание отзывов, но и на периодичность их появления, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Для создания иллюзии надежности фейковых сайтов киберпреступники используют автоматически сгенерированные комментарии. Обращайте внимание на время размещения отзывов. Мошенники используют специальные бот-сети, которые каждые несколько часов публикуют отзывы, имитируя активность пользователей. Часто в таких ситуациях все отзывы опубликованы в короткий промежуток времени. Например, 10-20 положительных комментариев за 1-2 дня, а потом — тишина", - написала Волк в Telegram-канале.
Также правоохранители советуют следить за содержанием. Часто повторяющиеся в отзывах одинаковые фразы, а также лаконичные восторженные комментарии без конкретных деталей — тревожный сигнал.
"Повод задуматься, если нейтральные или слабонегативные отзывы заканчиваются одинаково на положительной ноте и не имеют ни одного реального разбора проблемы — только поверхностные фразы", - уточнили в ведомстве.
Рекомендуется проверять, есть ли фото и имя пользователя, разместившего отзыв, а также его активность на других сайтах. Должны насторожить однотипные никнеймы и одинаковое количество отзывов у всех авторов, опубликованных только на этом сайте.
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