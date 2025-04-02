https://1prime.ru/20250402/krasnov-856308379.html

Краснов прокомментировал ситуацию с завышением цен на продукты и лекарства

Краснов прокомментировал ситуацию с завышением цен на продукты и лекарства - 02.04.2025, ПРАЙМ

Краснов прокомментировал ситуацию с завышением цен на продукты и лекарства

Генеральная прокуратура Российской Федерации в 2024 году объявила более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен на продукты питания и лекарства... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T11:09+0300

2025-04-02T11:09+0300

2025-04-02T11:09+0300

игорь краснов

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации в 2024 году объявила более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен на продукты питания и лекарства производителям и поставщикам. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. "По итогам ежедневного мониторинга динамики цен прокурорами в прошлом году объявлено почти 10 тысяч предостережений по фактам удорожания молочной продукции, яиц, круп, мяса, других продуктов, а также лекарственных препаратов", - отметил он.Краснов также подчеркнул, что генпрокуратура принимает широкий комплекс мер для предотвращения и пресечения нарушений в этой сфере.

https://1prime.ru/20250319/barriers-855946320.html

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игорь краснов