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Краснов прокомментировал ситуацию с завышением цен на продукты и лекарства - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Краснов прокомментировал ситуацию с завышением цен на продукты и лекарства
Краснов прокомментировал ситуацию с завышением цен на продукты и лекарства - 02.04.2025, ПРАЙМ
Краснов прокомментировал ситуацию с завышением цен на продукты и лекарства
Генеральная прокуратура Российской Федерации в 2024 году объявила более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен на продукты питания и лекарства... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:09+0300
2025-04-02T11:09+0300
игорь краснов
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации в 2024 году объявила более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен на продукты питания и лекарства производителям и поставщикам. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. "По итогам ежедневного мониторинга динамики цен прокурорами в прошлом году объявлено почти 10 тысяч предостережений по фактам удорожания молочной продукции, яиц, круп, мяса, других продуктов, а также лекарственных препаратов", - отметил он.Краснов также подчеркнул, что генпрокуратура принимает широкий комплекс мер для предотвращения и пресечения нарушений в этой сфере.
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игорь краснов
Игорь Краснов
11:09 02.04.2025
 
Краснов прокомментировал ситуацию с завышением цен на продукты и лекарства

Краснов: ГП объявила более 10 тысяч предостережений по факту завышения цен

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенпрокурор РФ И. Краснов
Генпрокурор РФ И. Краснов - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации в 2024 году объявила более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен на продукты питания и лекарства производителям и поставщикам. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
"По итогам ежедневного мониторинга динамики цен прокурорами в прошлом году объявлено почти 10 тысяч предостережений по фактам удорожания молочной продукции, яиц, круп, мяса, других продуктов, а также лекарственных препаратов", - отметил он.
Краснов также подчеркнул, что генпрокуратура принимает широкий комплекс мер для предотвращения и пресечения нарушений в этой сфере.
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Путин напомнил Генпрокуратуре о необходимости снижать барьеры для бизнеса
19 марта, 15:38
 
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