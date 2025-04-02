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Названы условия выдачи кредитов на обучение в России

Названы условия выдачи кредитов на обучение в России - 02.04.2025, ПРАЙМ

Названы условия выдачи кредитов на обучение в России

Президент России Владимир Путин поручил предоставлять государственную поддержку образовательного кредитования только по специальностям, соответствующим задачам... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T14:43+0300

2025-04-02T14:43+0300

2025-04-02T14:43+0300

экономика

владимир путин

кредиты

обучение

специальности

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил предоставлять государственную поддержку образовательного кредитования только по специальностям, соответствующим задачам технологического лидерства РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Обеспечить внесение изменений в порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, установив, что такая поддержка предоставляется только для обучения по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в документе, принятом по итогам заседания.

https://1prime.ru/20250402/professii-856315376.html

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владимир путин, кредиты, обучение, специальности