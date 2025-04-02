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В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3

В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3 - 02.04.2025, ПРАЙМ

В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3

Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T20:06+0300

2025-04-02T20:06+0300

2025-04-02T20:06+0300

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб, сообщили в Минобороны РФ."Второго апреля 2025 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб", - говорится в сообщении.По данным ведомства, прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования."Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", - добавили в Минобороны.

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