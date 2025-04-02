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В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3 - 02.04.2025, ПРАЙМ
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В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3
В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3 - 02.04.2025, ПРАЙМ
В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3
Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T20:06+0300
2025-04-02T20:06+0300
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб, сообщили в Минобороны РФ."Второго апреля 2025 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб", - говорится в сообщении.По данным ведомства, прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования."Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", - добавили в Минобороны.
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Происшествия
20:06 02.04.2025
 
В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3

МО РФ: в Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3, один пилот погиб

© Фото : Telegram/Минобороны РФСамолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео
Самолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© Фото : Telegram/Минобороны РФ
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб, сообщили в Минобороны РФ.
"Второго апреля 2025 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования.
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"Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", - добавили в Минобороны.
 
Происшествия
 
 
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