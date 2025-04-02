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ЛДПР продолжит добиваться права студентов на бесплатный проезд
ЛДПР продолжит добиваться права студентов на бесплатный проезд - 02.04.2025, ПРАЙМ
ЛДПР продолжит добиваться права студентов на бесплатный проезд
Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о предоставлении студентам очной формы обучения права на бесплатный проезд на... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T01:20+0300
2025-04-02T01:20+0300
2025-04-02T01:20+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о предоставлении студентам очной формы обучения права на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, заявил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.
В июне прошлого года группа депутатов ЛДПР во главе со Слуцким внесла на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагалось сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения. Ранее Госдума отклонила данный законопроект.
"Сотни тысяч студентов из простых семей вынуждены экономить каждый рубль, чтобы получить высшее или среднее специальное образование (СПО). И бесплатный проезд до места учебы значительно упростит им жизнь. Поездки на общественном транспорте "съедают" значительную часть скромного бюджета студента. Стипендии, к сожалению, невысокие. Фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления инициативы по предоставлению обучающимся вузов и СПО такой возможности. Для нас это принципиальная позиция", - сказал Слуцкий.
По словам парламентария, в молодежную партийную организацию приходит много обращений, где отмечается, что учебные корпуса разбросаны по всему городу, обучающиеся вынуждены тратить ощутимые для них суммы на переезды.
"Мы хотим создать нашим студентам наиболее комфортные условия для получения образования, чтобы будущие специалисты концентрировались только на учебе, а не на бытовых проблемах", - заключил он.
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Бизнес, Общество , Экономика, МОСКВА, Леонид Слуцкий, ЛДПР, Госдума
ЛДПР продолжит добиваться права студентов на бесплатный проезд
Слуцкий: ЛДПР продолжит добиваться оформления права студентов на бесплатный проезд
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о предоставлении студентам очной формы обучения права на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, заявил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.
В июне прошлого года группа депутатов ЛДПР во главе со Слуцким внесла на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагалось сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения. Ранее Госдума отклонила данный законопроект.
"Сотни тысяч студентов из простых семей вынуждены экономить каждый рубль, чтобы получить высшее или среднее специальное образование (СПО). И бесплатный проезд до места учебы значительно упростит им жизнь. Поездки на общественном транспорте "съедают" значительную часть скромного бюджета студента. Стипендии, к сожалению, невысокие. Фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления инициативы по предоставлению обучающимся вузов и СПО такой возможности. Для нас это принципиальная позиция", - сказал Слуцкий.
По словам парламентария, в молодежную партийную организацию приходит много обращений, где отмечается, что учебные корпуса разбросаны по всему городу, обучающиеся вынуждены тратить ощутимые для них суммы на переезды.
"Мы хотим создать нашим студентам наиболее комфортные условия для получения образования, чтобы будущие специалисты концентрировались только на учебе, а не на бытовых проблемах", - заключил он.