https://1prime.ru/20250402/mask-856327630.html
В Белом доме уточнили, когда Маск уйдет с госслужбы
В Белом доме уточнили, когда Маск уйдет с госслужбы - 02.04.2025, ПРАЙМ
В Белом доме уточнили, когда Маск уйдет с госслужбы
Американский предприниматель Илон Маск уйдет с государственной службы тогда, когда его работа в департаменте государственной эффективности (DOGE) будет... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T20:24+0300
2025-04-02T20:24+0300
2025-04-02T20:25+0300
политика
сша
белый дом
илон маск
doge
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307041_0:22:3070:1749_1920x0_80_0_0_80989758acb209a25e551a1c4ac2d6ce.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск уйдет с государственной службы тогда, когда его работа в департаменте государственной эффективности (DOGE) будет завершена, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, опровергнув сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска. "Илон Маск и президент Трамп оба публично заявляли, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена", - написала она в социальной сети Х. Левитт также назвала "мусором" информацию о предстоящем уходе Маска. Как сообщила ранее в среду газета Politico со ссылкой на источники, Трамп объявил своему окружению о том, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости Маска и всё чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://1prime.ru/20250402/tesla--856326356.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307041_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_53063c08e2c116af2e7bc833e78e7c8e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, белый дом, илон маск, doge
Политика, США, Белый дом, Илон Маск, DOGE
В Белом доме уточнили, когда Маск уйдет с госслужбы
Белый дом: Маск уйдет с госслужбы, когда завершится его работа в DOGE
ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск уйдет с государственной службы тогда, когда его работа в департаменте государственной эффективности (DOGE) будет завершена, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, опровергнув сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска.
"Илон Маск и президент Трамп оба публично заявляли, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена", - написала она в социальной сети Х.
Левитт также назвала "мусором" информацию о предстоящем уходе Маска.
Как сообщила ранее в среду газета Politico со ссылкой на источники, Трамп объявил своему окружению о том, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости Маска и всё чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу.
Акции Tesla отреагировали на новость об уходе Маска с поста главы DOGE
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.