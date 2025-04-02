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В Белом доме уточнили, когда Маск уйдет с госслужбы - 02.04.2025, ПРАЙМ
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В Белом доме уточнили, когда Маск уйдет с госслужбы
В Белом доме уточнили, когда Маск уйдет с госслужбы - 02.04.2025, ПРАЙМ
В Белом доме уточнили, когда Маск уйдет с госслужбы
Американский предприниматель Илон Маск уйдет с государственной службы тогда, когда его работа в департаменте государственной эффективности (DOGE) будет... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T20:24+0300
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политика
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск уйдет с государственной службы тогда, когда его работа в департаменте государственной эффективности (DOGE) будет завершена, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, опровергнув сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска. "Илон Маск и президент Трамп оба публично заявляли, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена", - написала она в социальной сети Х. Левитт также назвала "мусором" информацию о предстоящем уходе Маска. Как сообщила ранее в среду газета Politico со ссылкой на источники, Трамп объявил своему окружению о том, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости Маска и всё чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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сша, белый дом, илон маск, doge
Политика, США, Белый дом, Илон Маск, DOGE
20:24 02.04.2025 (обновлено: 20:25 02.04.2025)
 
В Белом доме уточнили, когда Маск уйдет с госслужбы

Белый дом: Маск уйдет с госслужбы, когда завершится его работа в DOGE

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск уйдет с государственной службы тогда, когда его работа в департаменте государственной эффективности (DOGE) будет завершена, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, опровергнув сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска.
"Илон Маск и президент Трамп оба публично заявляли, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена", - написала она в социальной сети Х.
Левитт также назвала "мусором" информацию о предстоящем уходе Маска.
Как сообщила ранее в среду газета Politico со ссылкой на источники, Трамп объявил своему окружению о том, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости Маска и всё чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу.
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Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
 
ПолитикаСШАБелый домИлон МаскDOGE
 
 
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