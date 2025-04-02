https://1prime.ru/20250402/mask-856330008.html
Маск прокомментировал сообщения о своем уходе из DOGE
Маск прокомментировал сообщения о своем уходе из DOGE - 02.04.2025, ПРАЙМ
Маск прокомментировал сообщения о своем уходе из DOGE
Глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск назвал "фейком" новость о том, что он якобы в течение ближайших нескольких недель покинет... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T23:26+0300
2025-04-02T23:26+0300
2025-04-02T23:26+0300
политика
илон маск
заявление
doge
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483892_0:59:807:513_1920x0_80_0_0_ff3f1e11fae3d30e6e7399730bda656d.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск назвал "фейком" новость о том, что он якобы в течение ближайших нескольких недель покинет свой пост. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду написала на своей странице в соцсети X, что Маск уйдет с государственной службы тогда, когда его работа в DOGE будет завершена, опровергнув сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска. Левитт также назвала "мусором" информацию об этом. "Да, фейковые новости", - написал Маск в ответ на публикацию Левитт. В среду газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Трамп объявил своему окружению, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба якобы приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости Маска и всё чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://1prime.ru/20250402/tesla--856326356.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483892_23:0:784:571_1920x0_80_0_0_a19d262247926f0ba29d527c3c368184.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, заявление, doge
Политика, Илон Маск, заявление, DOGE
Маск прокомментировал сообщения о своем уходе из DOGE
Маск назвал фейком сообщение о его скором уходе с поста главы DOGE
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск назвал "фейком" новость о том, что он якобы в течение ближайших нескольких недель покинет свой пост.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду написала на своей странице в соцсети X, что Маск уйдет с государственной службы тогда, когда его работа в DOGE будет завершена, опровергнув сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска. Левитт также назвала "мусором" информацию об этом.
"Да, фейковые новости", - написал Маск в ответ на публикацию Левитт.
В среду газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Трамп объявил своему окружению, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба якобы приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости Маска и всё чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу.
Акции Tesla отреагировали на новость об уходе Маска с поста главы DOGE
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.