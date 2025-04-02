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В конгрессе предложили обязать Маска сдать тест на наркотики

В конгрессе предложили обязать Маска сдать тест на наркотики - 02.04.2025, ПРАЙМ

В конгрессе предложили обязать Маска сдать тест на наркотики

Член палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррилл подготовила законопроект, который в случае принятия обяжет союзника президента Дональда... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T04:45+0300

2025-04-02T04:45+0300

2025-04-02T04:45+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррилл подготовила законопроект, который в случае принятия обяжет союзника президента Дональда Трампа, главу департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска и его сотрудников сдать тест на наркотики, сообщает портал Axios со ссылкой на законопроект. "Демократ из палаты представителей представляет рискованный законопроект, который принудит заместителя Трампа и миллиардера Илона Маска, а также его сотрудников в DOGE пройти стандартное тестирование на наркотики", - говорится в публикации со ссылкой на копию законопроекта, с которой ознакомился портал. Шеррилл призывает установить стандарт для "специальных правительственных сотрудников", к которым и относятся сотрудники DOGE во главе с Маском, - они должны пройти тест на запрещенные наркотики перед началом работы. Если результаты будут положительными, то таких сотрудников следует отстранить от федеральной службы по меньшей мере на год. "Законопроект Шеррилл с высокой вероятностью не станет законом в ближайшее время, так как республиканцы контролируют и обе палаты конгресса, и Белый дом", - отмечает Axios. В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством.

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общество , мировая экономика, москва, сша, дональд трамп