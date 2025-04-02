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"Медиалогия" объявила победителей конкурса на лучший PR-кейс года

"Медиалогия" объявила победителей конкурса на лучший PR-кейс года - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Медиалогия" объявила победителей конкурса на лучший PR-кейс года

Компания "Медиалогия" в конце марта объявила победителей ежегодного конкурса на лучший PR-кейс года "Инфоповод 2024" и провела юбилейную, 10-ю церемонию... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T13:42+0300

2025-04-02T13:42+0300

2025-04-02T13:42+0300

бизнес

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Компания "Медиалогия" в конце марта объявила победителей ежегодного конкурса на лучший PR-кейс года "Инфоповод 2024" и провела юбилейную, 10-ю церемонию награждения.В номинации "Недвижимость" победили компании "Донстрой", "Брусника", ПИК, "Метриум", а также главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.В Номинации "Финансы" награждены Т-Банк, Сбер, Совкомбанк, ВТБ, Росгосстрах, АльфаСтрахование, СберИнвестиции.В номинации "Ритейл" - "Купер", маркетплейс аэропортовых услуг в Домодедово, "Яндекс Маркет", "М.Видео-Эльдорадо", "Пятерочка".В номинации "Потребительские товары" - компании Jögel, Gloria Jeans, Natura Siberica, ПАЛИТРА, Абрау-Дюрсо.В номинации IT и телеком - Сбер, Одноклассники, 2ГИС, МТС, Yota.В номинации "Культура" - Московский зоопарк, Русский музей, Союзмультфильм, Бахрушинский музей, Геликон-Опера, музей-заповедник "Горки Ленинские", Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

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