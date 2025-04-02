https://1prime.ru/20250402/mid-856301352.html

В МИД Белоруссии назвали приоритеты сотрудничества с Россией

В МИД Белоруссии назвали приоритеты сотрудничества с Россией - 02.04.2025, ПРАЙМ

В МИД Белоруссии назвали приоритеты сотрудничества с Россией

Задачи по обеспечению промышленного и технологического суверенитета Союзного государства в настоящее время выходят на первый план белорусско-российского... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T03:35+0300

2025-04-02T03:35+0300

2025-04-02T03:35+0300

экономика

россия

мировая экономика

белоруссия

минск

александр лукашенко

мид

мид белоруссии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856301352.jpg?1743554148

МИНСК, 2 апр – ПРАЙМ. Задачи по обеспечению промышленного и технологического суверенитета Союзного государства в настоящее время выходят на первый план белорусско-российского сотрудничества, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии. "Сегодня на первый план в союзном строительстве выходят задачи по обеспечению промышленного и технологического суверенитета Союзного государства, в том числе за счет развития компетенций в областях авиастроения, микроэлектроники, станкостроительной отрасли", - говорится в комментарии пресс-службы МИД по случаю Дня единения народов Белоруссии и России, который отмечается 2 апреля. Подчеркивается, что реализация импортозамещающих проектов сейчас особенно важна в условиях проведения санкционной политики со стороны западных государств. По данным пресс-службы, в энергетической сфере акцент ставится на завершение формирования объединенных рынков энергоресурсов. "Первый шаг в данном направлении уже сделан подписанием 6 декабря 2024 года на заседании ВГС (Высшего госсовета Союзного государства – ред.) договора об объединенном рынке электроэнергии", - отметили в белорусском МИД. "Особое внимание будет уделяться формированию единого научно-технологического пространства, в частности, взаимодействию в космической отрасли и производстве беспилотных авиационных систем", - сообщили в пресс-службе. Говоря о будущих совместных проектах, в МИД отметили, что с российской стороной прорабатывается создание Центра ядерных исследований и технологий. "В рамках принятых основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы углубление интеграции планируется осуществить за счет расширения гуманитарного блока сотрудничества, включая создание общего информационного пространства. Главную роль в этом призвана сыграть медиакомпания Союзного государства, решение по созданию которой принято высшими союзными органами", - сообщили в пресс-службе. По ее информации, в социально-трудовой сфере продолжится работа по проведению согласованной политики и обеспечению равных прав граждан Союзного государства, на чем неоднократно акцентировал внимание председатель высшего госсовета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Знаковым событием в данной сфере уже стало решение вопроса по отмене роуминга в Союзном государстве, работа по которому велась с 2018 года", - отметили в пресс-службе. В МИД добавили, что ведомствами двух стран формируется единое культурно-гуманитарное пространство в библиотечной, театрально-концертной, музейной и киносферах. Существенно расширится взаимодействие в сфере образования по обмену опытом между педагогическими кадрами, проведению форумов вузов, организации студенческих стажировок, констатировали в пресс-службе.

белоруссия

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, белоруссия, минск, александр лукашенко, мид, мид белоруссии