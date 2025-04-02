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В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев - 02.04.2025, ПРАЙМ
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В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев - 02.04.2025, ПРАЙМ
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Документ опубликовали на сайте Кремля. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:22+0300
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политика
общество
москва
владимир путин
мвд
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Документ опубликовали на сайте Кремля. "В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в указе.Возглавит новую службу в статусе первого замглавы МВД Андрей Кикоть. Ранее он работал замгенпрокурора.Президент поручил правительству в трехмесячный срок предложить предельную штатную численность органов внутренних дел и центрального аппарата МВД.Министр внутренних дел также в течение трех месяцев должен обеспечить проведение оргмероприятий, предусмотренных указом.
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общество , москва, владимир путин, мвд, миграция
Политика, Общество , МОСКВА, Владимир Путин, МВД, миграция
11:22 02.04.2025 (обновлено: 11:28 02.04.2025)
 
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Путин поручил образовать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТрудовые мигранты
Трудовые мигранты - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Документ опубликовали на сайте Кремля.
"В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в указе.
Возглавит новую службу в статусе первого замглавы МВД Андрей Кикоть. Ранее он работал замгенпрокурора.
Президент поручил правительству в трехмесячный срок предложить предельную штатную численность органов внутренних дел и центрального аппарата МВД.
Министр внутренних дел также в течение трех месяцев должен обеспечить проведение оргмероприятий, предусмотренных указом.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Всемирный банк оценил эффект денежных переводов мигрантов
7 марта, 10:57
 
ПолитикаОбществоМОСКВАВладимир ПутинМВДмиграция
 
 
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