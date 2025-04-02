https://1prime.ru/20250402/migration-856308535.html
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев - 02.04.2025, ПРАЙМ
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Документ опубликовали на сайте Кремля. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:22+0300
2025-04-02T11:22+0300
2025-04-02T11:28+0300
политика
общество
москва
владимир путин
мвд
миграция
https://cdnn.1prime.ru/img/83219/72/832197227_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_e8f45591d80c1711b6b8f8f353bdee45.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Документ опубликовали на сайте Кремля. "В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в указе.Возглавит новую службу в статусе первого замглавы МВД Андрей Кикоть. Ранее он работал замгенпрокурора.Президент поручил правительству в трехмесячный срок предложить предельную штатную численность органов внутренних дел и центрального аппарата МВД.Министр внутренних дел также в течение трех месяцев должен обеспечить проведение оргмероприятий, предусмотренных указом.
https://1prime.ru/20250307/migranty-855560791.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83219/72/832197227_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_63a791607bf51f28e1a9a879d1eb63b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, владимир путин, мвд, миграция
Политика, Общество , МОСКВА, Владимир Путин, МВД, миграция
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Путин поручил образовать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ.
Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Документ опубликовали на сайте Кремля
.
"В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в указе.
Возглавит новую службу в статусе первого замглавы МВД Андрей Кикоть. Ранее он работал замгенпрокурора.
Президент поручил правительству в трехмесячный срок предложить предельную штатную численность органов внутренних дел и центрального аппарата МВД.
Министр внутренних дел также в течение трех месяцев должен обеспечить проведение оргмероприятий, предусмотренных указом.
Всемирный банк оценил эффект денежных переводов мигрантов