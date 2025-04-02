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В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев - 02.04.2025, ПРАЙМ

В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Документ опубликовали на сайте Кремля. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T11:22+0300

2025-04-02T11:22+0300

2025-04-02T11:28+0300

политика

общество

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владимир путин

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миграция

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Документ опубликовали на сайте Кремля. "В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в указе.Возглавит новую службу в статусе первого замглавы МВД Андрей Кикоть. Ранее он работал замгенпрокурора.Президент поручил правительству в трехмесячный срок предложить предельную штатную численность органов внутренних дел и центрального аппарата МВД.Министр внутренних дел также в течение трех месяцев должен обеспечить проведение оргмероприятий, предусмотренных указом.

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общество , москва, владимир путин, мвд, миграция