https://1prime.ru/20250402/minfin-856310352.html

Минфин отметил небольшой приток иностранных "ковбойских" инвестиций

Минфин отметил небольшой приток иностранных "ковбойских" инвестиций - 02.04.2025, ПРАЙМ

Минфин отметил небольшой приток иностранных "ковбойских" инвестиций

Минфин России фиксирует небольшой приток в РФ "ковбойских" денег международных хэдж-фондов через дружественные юрисдикции, рассказал заместитель министра... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T12:03+0300

2025-04-02T12:03+0300

2025-04-02T12:04+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минфин России фиксирует небольшой приток в РФ "ковбойских" денег международных хэдж-фондов через дружественные юрисдикции, рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Сейчас совершенно очевидно, что наш рынок торгуется с дисконтом по мультипликаторам к другим рынкам. И здесь, на мой взгляд, один из самых больших для нас вызовов – этот дисконт снизить. И здесь мы рассчитываем также на то, что, помимо прочего, мы сумеем привлечь и международных инвесторов", - сказал он, выступая на форуме "Эксперт РА" "Стратегическая сессия финансового рынка". "Есть вопросы, связанные с санкциями, есть вопросы, связанные с инфраструктурой. Но даже в СМИ сейчас видно, что интерес к нашему рынку есть. И даже говорят о том, что какие-то деньги через дружественные нам юрисдикции заходят из недружественных стран на наш рынок. Но пока эти объемы, скорее, небольшие, но тем не менее говорят о том, что такой интерес точно есть", - добавил замглавы Минфина. "Пока цифр каких-то нет, но это так называемые "ковбойские" деньги хэдж-фондов, которые рискуют даже санкционным режимом, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить. Но это видно из динамики цен в первую очередь на ОФЗ и динамики курса рубля, что какие-то такие ручейки потихоньку начинают заходить", - пояснил он чуть позже журналистам в кулуарах форума. Чебесков еще раз отметил, что речь пока идет о небольшем притоке инвестиций. "Пока это совсем небольшие деньги, которые оценить невозможно, потому что они используют дружественную инфраструктуру для того, чтобы обеспечивать инвестиции", - сказал он.

https://1prime.ru/20250331/evrobondy-856259701.html

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россия, финансы, минфин