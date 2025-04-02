https://1prime.ru/20250402/minfin-856310652.html

Минфин ожидает роста притока иностранных инвестиций в случае отмены санкций

Минфин ожидает роста притока иностранных инвестиций в случае отмены санкций - 02.04.2025, ПРАЙМ

Минфин ожидает роста притока иностранных инвестиций в случае отмены санкций

Минфин России в случае ослабления западных санкций ожидает роста притока иностранных инвестиций, а также возвращения денег богатых россиян, которые хранились за | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T12:09+0300

2025-04-02T12:09+0300

2025-04-02T12:09+0300

экономика

минфин

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минфин России в случае ослабления западных санкций ожидает роста притока иностранных инвестиций, а также возвращения денег богатых россиян, которые хранились за рубежом, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Ранее в среду он говорил, что министерство фиксирует небольшой приток в РФ "ковбойских" денег международных хэдж-фондов через дружественные юрисдикции. "Абсолютно. Мы не только ожидаем, но и на него рассчитываем. Мы считаем, что у нас рынок очень привлекательный с точки зрения и долговых инструментов, и акций. Поэтому, я думаю, что это будут не только иностранные деньги, но и наши деньги, наших богатых граждан, которые раньше хранились за рубежом", - сказал он, отвечая на вопрос, ждет ли Минфин в случае ослабления санкций еще большего притока иностранных инвестиций. "Мы, по-моему, в 2021 году делали анализ, что у нас на тот момент порядка 500 миллиардов долларов в эквиваленте российские граждане хранили за рубежом в иностранных в основном активах. Мы считаем, что часть из этих денег тоже пойдет в рынок капитала", - добавил он.

https://1prime.ru/20250401/sanktsii-856282542.html

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