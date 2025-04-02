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Иностранцы реже стали подавать заявки на выход из российских активов - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250402/minfin-856312348.html
Иностранцы реже стали подавать заявки на выход из российских активов
Иностранцы реже стали подавать заявки на выход из российских активов - 02.04.2025, ПРАЙМ
Иностранцы реже стали подавать заявки на выход из российских активов
Число заявок иностранцев на выход из российских активов за 2,5-3 года снизилось, тем не менее они есть: заявки четырех компаний были рассмотрены на этой неделе, | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:56+0300
2025-04-02T12:57+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Число заявок иностранцев на выход из российских активов за 2,5-3 года снизилось, тем не менее они есть: заявки четырех компаний были рассмотрены на этой неделе, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах форума "Эксперт РА" "Стратегическая сессия финансового рынка". "Эти заявки есть, конечно, постепенно их количество снижалось за 2,5-3 года, но тем не менее они есть. Небольшое заседание на этой неделе уже было, были рассмотрены заявки по уходу четырех компаний. То есть не то, чтобы они совсем исчезли, их стало меньше. Компании, естественно, менее на слуху, но тем не менее заявки пока есть", - ответил Чебесков на вопрос, стало ли меньше поступать на рассмотрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций обращений от иностранных компаний на выход из российских активов. При этом, как добавил замминистра, у комиссии нет заявок от ранее ушедших иностранных компаний по возврату на российский рынок, а также от новых иностранных компаний на вход. "У нас пока конкретных заявок по этой тематике нет", - сказал он. В конце марта первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова сообщила, что сейчас безвозмездных поступлений в бюджет от уходящих компаний из России "уже достаточно большой объем", при этом она не назвала точную сумму. Согласно оперативным данным портала "Электронный бюджет", по состоянию на 1 апреля поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран с начала 2025 года составили 80,7 миллиарда рублей, или 55,66% от общего объема безвозмездных поступлений (144,1 миллиарда рублей). По состоянию на 6 февраля, поступления от уходящих из РФ компаний составляли почти 55 миллиардов рублей.
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россия, минфин, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Бизнес
12:56 02.04.2025 (обновлено: 12:57 02.04.2025)
 
Иностранцы реже стали подавать заявки на выход из российских активов

Минфин рассмотрел заявки на выход из российских активов от 4 компаний

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Число заявок иностранцев на выход из российских активов за 2,5-3 года снизилось, тем не менее они есть: заявки четырех компаний были рассмотрены на этой неделе, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах форума "Эксперт РА" "Стратегическая сессия финансового рынка".
"Эти заявки есть, конечно, постепенно их количество снижалось за 2,5-3 года, но тем не менее они есть. Небольшое заседание на этой неделе уже было, были рассмотрены заявки по уходу четырех компаний. То есть не то, чтобы они совсем исчезли, их стало меньше. Компании, естественно, менее на слуху, но тем не менее заявки пока есть", - ответил Чебесков на вопрос, стало ли меньше поступать на рассмотрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций обращений от иностранных компаний на выход из российских активов.
При этом, как добавил замминистра, у комиссии нет заявок от ранее ушедших иностранных компаний по возврату на российский рынок, а также от новых иностранных компаний на вход. "У нас пока конкретных заявок по этой тематике нет", - сказал он.
В конце марта первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова сообщила, что сейчас безвозмездных поступлений в бюджет от уходящих компаний из России "уже достаточно большой объем", при этом она не назвала точную сумму.
Согласно оперативным данным портала "Электронный бюджет", по состоянию на 1 апреля поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран с начала 2025 года составили 80,7 миллиарда рублей, или 55,66% от общего объема безвозмездных поступлений (144,1 миллиарда рублей). По состоянию на 6 февраля, поступления от уходящих из РФ компаний составляли почти 55 миллиардов рублей.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
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12:09
 
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