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IPO "Дом.РФ" может стать эталоном для размещений компаний с госучастием

IPO "Дом.РФ" может стать эталоном для размещений компаний с госучастием - 02.04.2025, ПРАЙМ

IPO "Дом.РФ" может стать эталоном для размещений компаний с госучастием

Минфин России надеется, что предстоящее первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ" станет эталоном для будущих размещений компаний с госучастием,... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T13:04+0300

2025-04-02T13:04+0300

2025-04-02T13:04+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минфин России надеется, что предстоящее первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ" станет эталоном для будущих размещений компаний с госучастием, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Среди госкомпаний в этом году, как раз ближе к концу года, мы планируем размещение компании с госучастием "Дом.РФ". Это будет первое IPO, на котором мы планируем обкатать все нововведения, над которыми мы сейчас работаем", - сказал он, выступая на форуме "Эксперт РА" "Стратегическая сессия финансового рынка". По его словам, в первую очередь это изменение корпоративного управления в компании. "Потому что совершенно очевидно, что компания со 100-процентным государственным участием имеет иное корпоративное управление, чем полностью публичные компании. В основном действует механизм директив, в советах директоров находятся госслужащие. Это предстоит поменять", - сказал он. "Предстоит поменять, надеюсь, в скором времени и совет директоров "Дом.РФ" и внедрить более рыночные принципы корпоративного управления", - добавил Чебесков. Кроме того, консультанты Минфина поднимают вопрос изменения системы мотивации менеджмента госкомпаний для повышения интереса инвесторов к их IPO, чтобы она была привязана к стоимости акций, продолжил он. "Это звучит значительно легче, поверьте мне, чем это реализовать на самом деле. То есть эта задача оказалась, наверное, одной из самых сложных, чтобы провести все эти процедуры и принять необходимые решения. Но над такими вариантами мы сейчас работаем, и мы надеемся, что те изменения, которые мы сможем провести в "Дом.РФ", они будут неким эталоном для размещений компаний с госучастием в будущем", - отметил он. "Мы в 2026 году планируем от 7 до 10 таких компаний тоже, чтобы поучаствовали в размещении акций, но для этого, конечно, уже нужно подготовительную работу вести в этом году", - заключил Чебесков.

https://1prime.ru/20250402/rynok-856309728.html

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ipo, минфин, финансы