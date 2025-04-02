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Минфин изучит вопрос отсрочки по страховым платежам на год для угольщиков

Минфин изучит вопрос отсрочки по страховым платежам на год для угольщиков - 02.04.2025, ПРАЙМ

Минфин изучит вопрос отсрочки по страховым платежам на год для угольщиков

Минфин России прорабатывает вопрос отсрочки по страховым платежам на год для угольщиков в рамках поддержки отечественной промышленности, сообщил РИА Новости... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T15:12+0300

2025-04-02T15:12+0300

2025-04-02T15:12+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минфин России прорабатывает вопрос отсрочки по страховым платежам на год для угольщиков в рамках поддержки отечественной промышленности, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. В конце марта вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство РФ в рамках антикризисной программы обсуждает предложения об уменьшении логистических затрат и отсрочке для угольщиков налогов и взносов в фонды социального страхования в рамках действующего законодательства. "Я так понимаю, что это по страховым взносам говорите. Действительно, такое обращение есть, и мы его прорабатываем. Но это отсрочка уплаты страховых взносов. Это не сокращение их платежей, а именно отсрочка уплаты на один год. Соответственно, данный вопрос прорабатывается", - сказал он, отвечая на вопрос, какие конкретные меры поддержки отрасли рассматриваются и есть ли риски для пополнения бюджета. Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года заявил, что Россия может нарастить свой экспорт угля, так как запасы собственных ресурсов у других стран не так велики, но для этого нужно решить ряд непростых задач в сфере логистики и снижения затрат компаний на транспортировку угля. Помимо этого он отметил, что правительство рассмотрит дополнительные механизмы для уверенного развития Кузбасса и других угледобывающих районов. Минэнерго оценило потери угольной промышленности примерно в 2,1 триллиона рублей с 2022 года, написала ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на материалы министерства к стратегической сессии в правительстве РФ о развитии нефтяной и угольной отраслей. В марте Минэнерго сообщило, что разрабатывает антикризисную программу угольной отрасли, которая предполагает финансовую и налоговую поддержку. Программа может включать субсидии в 100 миллиардов рублей для стимулирования перевозок на южные и северо-западные направления, а также отсрочку по страховым платежам и налогам для добывающих компаний, сообщила в том же месяце газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке и собеседников, знакомых с обсуждением.

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финансы, россия, минфин