https://1prime.ru/20250402/minpromtorg-856307557.html
Минпромторг готовит "дорожную карту" по технике для лесопромышленности
Минпромторг готовит "дорожную карту" по технике для лесопромышленности - 02.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг готовит "дорожную карту" по технике для лесопромышленности
Минпромторг РФ готовит "дорожную карту" по производству российской техники для лесопромышленного комплекса, в том числе лесозаготовительных комбайнов... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:57+0300
2025-04-02T10:57+0300
2025-04-02T10:57+0300
промышленность
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/16/841441679_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_465f391d8b964b4a9ce5039aa42f5911.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ готовит "дорожную карту" по производству российской техники для лесопромышленного комплекса, в том числе лесозаготовительных комбайнов (харверстеров) и транспортеров-погрузчиков (форвардеров), сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках совместного заседания Минпромторга и совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ. "Еще один актуальный вопрос для повышения производительности низких переделов отрасли касается разработки отечественных харвестеров и форвардеров. В конце прошлого года мы с вами проводили совещание на эту тему с участием Рослесхоза, крупных заготовителей древесины и производителей техники. По итогам агрегировали общую потребность и готовим дорожную карту организации производства такой техники. В этом будут задействованы несколько машиностроительных компаний, которые уже начали проектирование", – сообщил министр. Алиханов добавил, что за 2024 год отгрузка в денежном выражении в лесопромышленности увеличилась на 21%, а налоговые платежи в бюджеты всех уровней – на 22,7%. "Объемы инвестиций пока остаются стабильными. Вместе с тем мы внимательно отслеживаем влияние денежно-кредитной политики на деловой климат в отрасли. Нам важно, чтобы сложности с достаточно дорогими заемными ресурсами не стали сдерживающим фактором в развитии леспрома. Особенно в выполнении главной задачи – повышении уровня переработки низкосортной древесины", – заключил глава Минпромторга.
https://1prime.ru/20250401/minpromtorg-856278360.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/16/841441679_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_09509765850270719c298bdc363f34a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, рф, минпромторг
Промышленность, РФ, Минпромторг
Минпромторг готовит "дорожную карту" по технике для лесопромышленности
Минпромторг готовит "дорожную карту" по производству техники для лесопромышленности
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ готовит "дорожную карту" по производству российской техники для лесопромышленного комплекса, в том числе лесозаготовительных комбайнов (харверстеров) и транспортеров-погрузчиков (форвардеров), сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках совместного заседания Минпромторга и совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ.
"Еще один актуальный вопрос для повышения производительности низких переделов отрасли касается разработки отечественных харвестеров и форвардеров. В конце прошлого года мы с вами проводили совещание на эту тему с участием Рослесхоза, крупных заготовителей древесины и производителей техники. По итогам агрегировали общую потребность и готовим дорожную карту организации производства такой техники. В этом будут задействованы несколько машиностроительных компаний, которые уже начали проектирование", – сообщил министр.
Алиханов добавил, что за 2024 год отгрузка в денежном выражении в лесопромышленности увеличилась на 21%, а налоговые платежи в бюджеты всех уровней – на 22,7%.
"Объемы инвестиций пока остаются стабильными. Вместе с тем мы внимательно отслеживаем влияние денежно-кредитной политики на деловой климат в отрасли. Нам важно, чтобы сложности с достаточно дорогими заемными ресурсами не стали сдерживающим фактором в развитии леспрома. Особенно в выполнении главной задачи – повышении уровня переработки низкосортной древесины", – заключил глава Минпромторга.
Минпромторг запустил программу льготного лизинга спецтехники в России