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Минпромторг готовит "дорожную карту" по технике для лесопромышленности

Минпромторг готовит "дорожную карту" по технике для лесопромышленности - 02.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг готовит "дорожную карту" по технике для лесопромышленности

Минпромторг РФ готовит "дорожную карту" по производству российской техники для лесопромышленного комплекса, в том числе лесозаготовительных комбайнов... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T10:57+0300

2025-04-02T10:57+0300

2025-04-02T10:57+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ готовит "дорожную карту" по производству российской техники для лесопромышленного комплекса, в том числе лесозаготовительных комбайнов (харверстеров) и транспортеров-погрузчиков (форвардеров), сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках совместного заседания Минпромторга и совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ. "Еще один актуальный вопрос для повышения производительности низких переделов отрасли касается разработки отечественных харвестеров и форвардеров. В конце прошлого года мы с вами проводили совещание на эту тему с участием Рослесхоза, крупных заготовителей древесины и производителей техники. По итогам агрегировали общую потребность и готовим дорожную карту организации производства такой техники. В этом будут задействованы несколько машиностроительных компаний, которые уже начали проектирование", – сообщил министр. Алиханов добавил, что за 2024 год отгрузка в денежном выражении в лесопромышленности увеличилась на 21%, а налоговые платежи в бюджеты всех уровней – на 22,7%. "Объемы инвестиций пока остаются стабильными. Вместе с тем мы внимательно отслеживаем влияние денежно-кредитной политики на деловой климат в отрасли. Нам важно, чтобы сложности с достаточно дорогими заемными ресурсами не стали сдерживающим фактором в развитии леспрома. Особенно в выполнении главной задачи – повышении уровня переработки низкосортной древесины", – заключил глава Минпромторга.

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