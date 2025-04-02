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Минпромторг намерен увеличить число электрозарядных станций в России

Минпромторг намерен увеличить число электрозарядных станций в России - 02.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг намерен увеличить число электрозарядных станций в России

Число электрозарядных станций в России к 2030 году необходимо довести до 28 тысяч, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T15:49+0300

2025-04-02T15:49+0300

2025-04-02T15:49+0300

россия

минпромторг

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КАЗАНЬ, 2 апр – ПРАЙМ. Число электрозарядных станций в России к 2030 году необходимо довести до 28 тысяч, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. "Минпромторг с этого года станет оператором программы субсидирования установки электрозарядных станций. К 2030 году необходимо довести их количество до 28 тысяч штук, включая большие хабы", - сказал Иванов в ходе международного энергетического форума "Энергопром". Замминистра отметил, что сегодня за счет действующей программы просубсидирована установка более 2,6 тысячи таких электрозарядных станций по всей стране. В Татарстане, по его словам, в настоящее время в рамках этой программы установлено 138 станций, в республике есть несколько производителей и операторов, которые занимаются управлением этими станциями. На этот год Татарстан подал заявку на субсидирование установки еще 57 новых станций. "Эту программу будем развертывать и продолжать в следующему году с учетом тех задач, которые у нас стоят на ближайшую пятилетку", - отметил Иванов.

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россия, минпромторг