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Мишустин назвал способ достижения технологического суверенитета - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин назвал способ достижения технологического суверенитета
Мишустин назвал способ достижения технологического суверенитета - 02.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал способ достижения технологического суверенитета
Перед топливно-энергетическим комплексом России стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие жителей и достижение технологического... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:24+0300
2025-04-02T10:24+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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КАЗАНЬ, 2 апр – ПРАЙМ. Перед топливно-энергетическим комплексом России стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие жителей и достижение технологического суверенитета, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в приветствии к участникам открывшегося в Казани международного энергетического форума "Энергопром". "Топливно-энергетический комплекс является важной составляющей экономики России, в том числе развития производственного потенциала. Сегодня перед отраслью стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие миллионов наших граждан и достижение технологического суверенитета. Прежде всего это касается обеспечения энергобезопасности нашей страны, развития внутреннего рынка энергоресурсов, реализации экспортного потенциала", - говорится в приветствии Мишустина. По словам премьер-министра страны, сегодня важно продолжить строительство и модернизацию инфраструктуры, активнее внедрять инновации, расширять использование возобновляемых источников. Энергетический форум в Казани, по словам Мишустина, является площадкой, где представители технологических компаний и науки, эксперты ведут конструктивный диалог, обмениваются опытом, интересными идеями, лучшими практиками. Это особо важно в условиях действующих беспрецедентных санкций. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил на открытии форума, что данная площадка позволяет привлечь к диалогу ученых, экспертов, производственников, ведущие энергетические компании, иностранных партнеров. "Мы понимаем, что любая экономика без энергетики никакой перспективы не имеет", - подчеркнул Минниханов. Татарстанский энергетический форум "Энергопром" проходит в Казани 2-4 апреля. В этом году он получил статус международного и проводится при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Деловая программа включает 22 мероприятия, в работе форума участвуют порядка 90 компаний.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
10:24 02.04.2025
 
Мишустин назвал способ достижения технологического суверенитета

Мишустин: достижение технологического суверенитета зависит от решения задач ТЭК

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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КАЗАНЬ, 2 апр – ПРАЙМ. Перед топливно-энергетическим комплексом России стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие жителей и достижение технологического суверенитета, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в приветствии к участникам открывшегося в Казани международного энергетического форума "Энергопром".
"Топливно-энергетический комплекс является важной составляющей экономики России, в том числе развития производственного потенциала. Сегодня перед отраслью стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие миллионов наших граждан и достижение технологического суверенитета. Прежде всего это касается обеспечения энергобезопасности нашей страны, развития внутреннего рынка энергоресурсов, реализации экспортного потенциала", - говорится в приветствии Мишустина.
По словам премьер-министра страны, сегодня важно продолжить строительство и модернизацию инфраструктуры, активнее внедрять инновации, расширять использование возобновляемых источников.
Энергетический форум в Казани, по словам Мишустина, является площадкой, где представители технологических компаний и науки, эксперты ведут конструктивный диалог, обмениваются опытом, интересными идеями, лучшими практиками. Это особо важно в условиях действующих беспрецедентных санкций.
Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил на открытии форума, что данная площадка позволяет привлечь к диалогу ученых, экспертов, производственников, ведущие энергетические компании, иностранных партнеров.
"Мы понимаем, что любая экономика без энергетики никакой перспективы не имеет", - подчеркнул Минниханов.
Татарстанский энергетический форум "Энергопром" проходит в Казани 2-4 апреля. В этом году он получил статус международного и проводится при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Деловая программа включает 22 мероприятия, в работе форума участвуют порядка 90 компаний.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
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ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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