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Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года
Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года - 02.04.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года
Правительство РФ утвердило план дорожного строительства в России до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:44+0300
2025-04-02T15:44+0300
2025-04-02T15:44+0300
экономика
бизнес
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план дорожного строительства в России до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "У нас утвержден план дорожного строительства, который рассчитан на ближайшие шесть лет", - сказал Мишустин на заседании правительства. Российский премьер отметил, что в новый план дорожного строительства, вошел еще один участок транспортного маршрута "Россия" протяженностью почти в 300 километров до Екатеринбурга, а затем – до Тюмени. Кроме того, как подчеркнул Мишустин, до 2030 года в нормативное состояние должно быть приведено не менее 85% автомобильных трасс федерального значения, опорной сети и крупнейших городских агломераций, а также не менее 60% региональных или межмуниципальных дорог.
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бизнес, россия, михаил мишустин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года
Мишустин: правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план дорожного строительства в России до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"У нас утвержден план дорожного строительства, который рассчитан на ближайшие шесть лет", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Российский премьер отметил, что в новый план дорожного строительства, вошел еще один участок транспортного маршрута "Россия" протяженностью почти в 300 километров до Екатеринбурга, а затем – до Тюмени.
Кроме того, как подчеркнул Мишустин, до 2030 года в нормативное состояние должно быть приведено не менее 85% автомобильных трасс федерального значения, опорной сети и крупнейших городских агломераций, а также не менее 60% региональных или межмуниципальных дорог.
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