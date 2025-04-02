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Песков: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Песков: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам
Песков: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам - 02.04.2025, ПРАЙМ
Песков: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам
Киев не соблюдает мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:55+0300
2025-04-02T13:05+0300
политика
россия
кремль
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Киев не соблюдает мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нарушение Киева этого моратория, точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается", - заметил он.Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что украинская сторона не соблюдает мораторий и продолжает ежедневно наносить удары по российской энергоинфраструктуре.По словам Пескова, Россия присоединилась к этому мораторию, что свидетельствует о ее стремлении достичь мира в Украине. Он также отметил, что США были проинформированы о нарушениях Киева и ожидают ответа на список нарушений моратория со стороны Украины.
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россия, кремль
Политика, РОССИЯ, Кремль
12:55 02.04.2025 (обновлено: 13:05 02.04.2025)
 
Песков: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам

Песков: Киев по сути не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Киев не соблюдает мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нарушение Киева этого моратория, точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается", - заметил он.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что украинская сторона не соблюдает мораторий и продолжает ежедневно наносить удары по российской энергоинфраструктуре.
По словам Пескова, Россия присоединилась к этому мораторию, что свидетельствует о ее стремлении достичь мира в Украине. Он также отметил, что США были проинформированы о нарушениях Киева и ожидают ответа на список нарушений моратория со стороны Украины.
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