https://1prime.ru/20250402/moratoriy-856312235.html

Песков: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам

Песков: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам - 02.04.2025, ПРАЙМ

Песков: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам

Киев не соблюдает мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T12:55+0300

2025-04-02T12:55+0300

2025-04-02T13:05+0300

политика

россия

кремль

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Киев не соблюдает мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нарушение Киева этого моратория, точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается", - заметил он.Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что украинская сторона не соблюдает мораторий и продолжает ежедневно наносить удары по российской энергоинфраструктуре.По словам Пескова, Россия присоединилась к этому мораторию, что свидетельствует о ее стремлении достичь мира в Украине. Он также отметил, что США были проинформированы о нарушениях Киева и ожидают ответа на список нарушений моратория со стороны Украины.

https://1prime.ru/20250402/ataka-856310970.html

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россия, кремль