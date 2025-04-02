https://1prime.ru/20250402/mosbirzha-856319517.html

Индекс Мосбиржи по-прежнему снижается

Индекс Мосбиржи по-прежнему снижается - 02.04.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи по-прежнему снижается

Российский рынок акций сохраняет темп снижения, подбираясь к отметке в 2900 пунктов по основному индексу, ниже которой он не был с 5 февраля, следует из данных... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T16:07+0300

2025-04-02T16:07+0300

2025-04-02T16:07+0300

рынки

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций сохраняет темп снижения, подбираясь к отметке в 2900 пунктов по основному индексу, ниже которой он не был с 5 февраля, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.50 мск снижается на 0,82%, до 2 939,98 пункта. "Российский рынок акций после символического обновления на старте торгов двухмесячного минимума предпринимает попытки скорректировать сильную просадку вторника", - рассказывает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Вчера замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия хочет при урегулировании на Украине разрешить первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими, какие они есть, без учета своих интересов. Это усилило неопределенность с перспективами достижения перемирия в украинском конфликте", - также отметил он. Негативные настроения инвесторов во многом связаны с более жесткой риторикой представителей США: согласно сообщениям американских СМИ, власти Штатов рассматривают возможность ужесточения вторичных санкций как инструмент давления на Россию в переговорном процессе урегулирования украинского кризиса, добавляет Гордей Смирнов из ФГ "Финам". К тому же американская сторона продолжает угрожать ужесточением санкций против российской нефти в случае, если не сумеет достичь с РФ по ее вине договоренности о прекращении украинского конфликта, без учета своих интересов, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах снижения котировок — акции "Новабева" (-2,18%), "Газпром нефти" (-2,14%), "Абрау Дюрсо" (-1,67%), "Татнефти" (-1,51%), "Норникеля" (-1,39%). В лидерах роста стоимости — акции ДВМП (+4,00%), Московской биржи (+3,88%), "Совкомфлота" (+3,77%), ММК (+3,35%), "Новатэка" (+3,02%). "Из лидеров роста отметим акции "Новатэка", которые растут после публикации в Bloomberg снимков завода "Арктик СПГ 2", согласно которым он снова может быть запущен", - отмечает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". ПРОГНОЗЫ "В последнюю неделю рынок очень волатильный, мы наблюдаем сильные отскоки в акциях внутри дня, которые сменяются коррекциями. Как мы и предупреждали ранее, рынок сейчас новостной и эмоциональный и скорее всего будет таковым ещё долгое время", - комментирует Ефанов. "С технической точки зрения индекс Мосбиржи уже близок к зоне перепроданности, поэтому в ближайшее время возможна попытка отскока", - считает Смирнов. "Если новостной фон... хотя бы не ухудшится, нефтяные цены удержатся от ускорения снижения, а рубль не возобновит активное укрепление, индекс Мосбиржи способен развить коррекционный отскок с ближайшей целью в районе... 3000 пунктов", - заключает Бабин.

https://1prime.ru/20250401/mosbirzha-856288008.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, мосбиржа