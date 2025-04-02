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Индекс Мосбиржи по-прежнему снижается - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи по-прежнему снижается
Индекс Мосбиржи по-прежнему снижается - 02.04.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи по-прежнему снижается
Российский рынок акций сохраняет темп снижения, подбираясь к отметке в 2900 пунктов по основному индексу, ниже которой он не был с 5 февраля, следует из данных... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:07+0300
2025-04-02T16:07+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций сохраняет темп снижения, подбираясь к отметке в 2900 пунктов по основному индексу, ниже которой он не был с 5 февраля, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.50 мск снижается на 0,82%, до 2 939,98 пункта. "Российский рынок акций после символического обновления на старте торгов двухмесячного минимума предпринимает попытки скорректировать сильную просадку вторника", - рассказывает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Вчера замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия хочет при урегулировании на Украине разрешить первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими, какие они есть, без учета своих интересов. Это усилило неопределенность с перспективами достижения перемирия в украинском конфликте", - также отметил он. Негативные настроения инвесторов во многом связаны с более жесткой риторикой представителей США: согласно сообщениям американских СМИ, власти Штатов рассматривают возможность ужесточения вторичных санкций как инструмент давления на Россию в переговорном процессе урегулирования украинского кризиса, добавляет Гордей Смирнов из ФГ "Финам". К тому же американская сторона продолжает угрожать ужесточением санкций против российской нефти в случае, если не сумеет достичь с РФ по ее вине договоренности о прекращении украинского конфликта, без учета своих интересов, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах снижения котировок — акции "Новабева" (-2,18%), "Газпром нефти" (-2,14%), "Абрау Дюрсо" (-1,67%), "Татнефти" (-1,51%), "Норникеля" (-1,39%). В лидерах роста стоимости — акции ДВМП (+4,00%), Московской биржи (+3,88%), "Совкомфлота" (+3,77%), ММК (+3,35%), "Новатэка" (+3,02%). "Из лидеров роста отметим акции "Новатэка", которые растут после публикации в Bloomberg снимков завода "Арктик СПГ 2", согласно которым он снова может быть запущен", - отмечает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". ПРОГНОЗЫ "В последнюю неделю рынок очень волатильный, мы наблюдаем сильные отскоки в акциях внутри дня, которые сменяются коррекциями. Как мы и предупреждали ранее, рынок сейчас новостной и эмоциональный и скорее всего будет таковым ещё долгое время", - комментирует Ефанов. "С технической точки зрения индекс Мосбиржи уже близок к зоне перепроданности, поэтому в ближайшее время возможна попытка отскока", - считает Смирнов. "Если новостной фон... хотя бы не ухудшится, нефтяные цены удержатся от ускорения снижения, а рубль не возобновит активное укрепление, индекс Мосбиржи способен развить коррекционный отскок с ближайшей целью в районе... 3000 пунктов", - заключает Бабин.
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рынки, торги, мосбиржа
Рынки, Торги, Мосбиржа
16:07 02.04.2025
 
Индекс Мосбиржи по-прежнему снижается

Индекс Мосбиржи по-прежнему снижается, удерживаясь выше 2900 пунктов

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций сохраняет темп снижения, подбираясь к отметке в 2900 пунктов по основному индексу, ниже которой он не был с 5 февраля, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.50 мск снижается на 0,82%, до 2 939,98 пункта.
"Российский рынок акций после символического обновления на старте торгов двухмесячного минимума предпринимает попытки скорректировать сильную просадку вторника", - рассказывает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
"Вчера замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия хочет при урегулировании на Украине разрешить первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими, какие они есть, без учета своих интересов. Это усилило неопределенность с перспективами достижения перемирия в украинском конфликте", - также отметил он.
Негативные настроения инвесторов во многом связаны с более жесткой риторикой представителей США: согласно сообщениям американских СМИ, власти Штатов рассматривают возможность ужесточения вторичных санкций как инструмент давления на Россию в переговорном процессе урегулирования украинского кризиса, добавляет Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
К тому же американская сторона продолжает угрожать ужесточением санкций против российской нефти в случае, если не сумеет достичь с РФ по ее вине договоренности о прекращении украинского конфликта, без учета своих интересов, добавил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах снижения котировок — акции "Новабева" (-2,18%), "Газпром нефти" (-2,14%), "Абрау Дюрсо" (-1,67%), "Татнефти" (-1,51%), "Норникеля" (-1,39%).
В лидерах роста стоимости — акции ДВМП (+4,00%), Московской биржи (+3,88%), "Совкомфлота" (+3,77%), ММК (+3,35%), "Новатэка" (+3,02%).
"Из лидеров роста отметим акции "Новатэка", которые растут после публикации в Bloomberg снимков завода "Арктик СПГ 2", согласно которым он снова может быть запущен", - отмечает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер".

ПРОГНОЗЫ

"В последнюю неделю рынок очень волатильный, мы наблюдаем сильные отскоки в акциях внутри дня, которые сменяются коррекциями. Как мы и предупреждали ранее, рынок сейчас новостной и эмоциональный и скорее всего будет таковым ещё долгое время", - комментирует Ефанов.
"С технической точки зрения индекс Мосбиржи уже близок к зоне перепроданности, поэтому в ближайшее время возможна попытка отскока", - считает Смирнов.
"Если новостной фон... хотя бы не ухудшится, нефтяные цены удержатся от ускорения снижения, а рубль не возобновит активное укрепление, индекс Мосбиржи способен развить коррекционный отскок с ближайшей целью в районе... 3000 пунктов", - заключает Бабин.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Индекс Мосбиржи снова опускается ниже 3000 пунктов
Вчера, 16:03
 
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