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AFP: в НАТО считают, что США угрожают основам альянса
AFP: в НАТО считают, что США угрожают основам альянса - 02.04.2025, ПРАЙМ
AFP: в НАТО считают, что США угрожают основам альянса
Позиция США в отношении НАТО наносит урон основам альянса, их возможное стратегическое сближение с Россией станет для него большой проблемой, передает Agence... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:02+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Позиция США в отношении НАТО наносит урон основам альянса, их возможное стратегическое сближение с Россией станет для него большой проблемой, передает Agence France Press со ссылкой на дипломатов. "Уровень оптимизма, безусловно, снижается. США еще не приняли никаких конкретных решений, но каждый день как будто бы приносит очередной удар по основам альянса", - приводит агентство слова одного из дипломатов НАТО. По данным агентства, переговоры Вашингтона с Москвой вызывают в альянсе страх сближения между ними. Как отмечает другой дипломат, тактическое улучшение отношений между США и РФ может быть приемлемым. "Если это стратегический сдвиг, тогда, конечно, это большая проблема", - добавил он. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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сша, нато, россия
Политика, США, НАТО, РОССИЯ
AFP: в НАТО считают, что США угрожают основам альянса
AFP: позиция США в отношении НАТО наносит урон основам альянса
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Позиция США в отношении НАТО наносит урон основам альянса, их возможное стратегическое сближение с Россией станет для него большой проблемой, передает Agence France Press со ссылкой на дипломатов.
"Уровень оптимизма, безусловно, снижается. США еще не приняли никаких конкретных решений, но каждый день как будто бы приносит очередной удар по основам альянса", - приводит агентство слова одного из дипломатов НАТО.
По данным агентства, переговоры Вашингтона с Москвой вызывают в альянсе страх сближения между ними. Как отмечает другой дипломат, тактическое улучшение отношений между США и РФ может быть приемлемым.
"Если это стратегический сдвиг, тогда, конечно, это большая проблема", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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