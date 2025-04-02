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AP: в НАТО усомнились в увеличении трат на оборону после слов США о России
AP: в НАТО усомнились в увеличении трат на оборону после слов США о России - 02.04.2025, ПРАЙМ
AP: в НАТО усомнились в увеличении трат на оборону после слов США о России
Дипломаты НАТО после одобрительных слов США о России, не знают, зачем увеличивать расходы на оборону до 5% от ВВП, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. | 02.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Дипломаты НАТО после одобрительных слов США о России, не знают, зачем увеличивать расходы на оборону до 5% от ВВП, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Недавние одобрительные высказывания некоторых американских чиновников вызывают сомнения. По словам дипломатов, вопрос заключается в том, почему союзники должны тратить 5% своего ВВП на оборону, если Россия больше не представляет угрозы", - говорится в публикации. В конце февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас пожаловалась на то, что президент США Дональд Трамп говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями". Как она отметила в интервью порталу Axios, ей некомфортно из-за того, что Трамп и американские чиновники, говоря о конфликте на Украине, "повторяют российские нарративы и тезисы". Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Президент США неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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россия, сша, нато
Экономика, РОССИЯ, США, НАТО
AP: в НАТО усомнились в увеличении трат на оборону после слов США о России
AP: в НАТО после слов США о России не знают, зачем увеличивать оборонные траты
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ.
Дипломаты НАТО после одобрительных слов США о России, не знают, зачем увеличивать расходы на оборону до 5% от ВВП, передает
агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Недавние одобрительные высказывания некоторых американских чиновников вызывают сомнения. По словам дипломатов, вопрос заключается в том, почему союзники должны тратить 5% своего ВВП на оборону, если Россия больше не представляет угрозы", - говорится в публикации.
В конце февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас пожаловалась на то, что президент США Дональд Трамп говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями". Как она отметила в интервью порталу Axios, ей некомфортно из-за того, что Трамп и американские чиновники, говоря о конфликте на Украине, "повторяют российские нарративы и тезисы".
Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока.
Президент США неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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