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Генсеку НАТО задали вопрос об участии альянса в торговых войнах ЕС и США - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Генсеку НАТО задали вопрос об участии альянса в торговых войнах ЕС и США
Генсеку НАТО задали вопрос об участии альянса в торговых войнах ЕС и США - 02.04.2025, ПРАЙМ
Генсеку НАТО задали вопрос об участии альянса в торговых войнах ЕС и США
Генсек НАТО Марк Рютте не стал комментировать "торговые войны" между США и ЕС, заявил, что альянс должен защищать членов "от внешних угроз, включая Россию". | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T17:57+0300
2025-04-02T18:23+0300
политика
марк рютте
нато
торговые войны
евросоюз
сша
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте не стал комментировать "торговые войны" между США и ЕС, заявил, что альянс должен защищать членов "от внешних угроз, включая Россию". "В задачу НАТО входит защита всех членов от внешних угроз, например, от России… Все, что касается торговых мер, например, пошлин, - это не задача НАТО, и я не буду это комментировать", - заявил он на просьбу журналистов прокомментировать, могут ли "торговые войны" ослабить альянс.
https://1prime.ru/20250331/nato-856262907.html
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марк рютте, нато, торговые войны, евросоюз, сша
Политика, Марк Рютте, НАТО, торговые войны, Евросоюз, США
17:57 02.04.2025 (обновлено: 18:23 02.04.2025)
 
Генсеку НАТО задали вопрос об участии альянса в торговых войнах ЕС и США

Генсек НАТО: альянс не занимается "торговыми войнами" между ЕС и США

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте не стал комментировать "торговые войны" между США и ЕС, заявил, что альянс должен защищать членов "от внешних угроз, включая Россию".
"В задачу НАТО входит защита всех членов от внешних угроз, например, от России… Все, что касается торговых мер, например, пошлин, - это не задача НАТО, и я не буду это комментировать", - заявил он на просьбу журналистов прокомментировать, могут ли "торговые войны" ослабить альянс.
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ПолитикаМарк РюттеНАТОторговые войныЕвросоюзСША
 
 
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