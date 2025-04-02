https://1prime.ru/20250402/nato-856324534.html

Генсеку НАТО задали вопрос об участии альянса в торговых войнах ЕС и США

Генсеку НАТО задали вопрос об участии альянса в торговых войнах ЕС и США - 02.04.2025, ПРАЙМ

Генсеку НАТО задали вопрос об участии альянса в торговых войнах ЕС и США

Генсек НАТО Марк Рютте не стал комментировать "торговые войны" между США и ЕС, заявил, что альянс должен защищать членов "от внешних угроз, включая Россию". | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T17:57+0300

2025-04-02T17:57+0300

2025-04-02T18:23+0300

политика

марк рютте

нато

торговые войны

евросоюз

сша

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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте не стал комментировать "торговые войны" между США и ЕС, заявил, что альянс должен защищать членов "от внешних угроз, включая Россию". "В задачу НАТО входит защита всех членов от внешних угроз, например, от России… Все, что касается торговых мер, например, пошлин, - это не задача НАТО, и я не буду это комментировать", - заявил он на просьбу журналистов прокомментировать, могут ли "торговые войны" ослабить альянс.

https://1prime.ru/20250331/nato-856262907.html

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марк рютте, нато, торговые войны, евросоюз, сша