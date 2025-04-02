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Сбербанк дал рекомендации относительно обновления мобильного приложения - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Сбербанк дал рекомендации относительно обновления мобильного приложения
Сбербанк дал рекомендации относительно обновления мобильного приложения - 02.04.2025, ПРАЙМ
Сбербанк дал рекомендации относительно обновления мобильного приложения
Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android, банк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T18:48+0300
2025-04-02T18:49+0300
экономика
сбербанк
мобильное приложение
обновление
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android, банк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение на Android, сообщили РИА Новости в кредитной организации. "Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android. Сбербанк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение банка на Android. Обновить старые версии приложения Сбербанка для смартфонов Android можно в магазине приложений RuStore", - говорится в сообщении. Уточняется, что версии приложения ниже 14.7, были выведены из эксплуатации в сентябре 2024 года. Устаревшие версии приложений - это версии 14.7-15.9 для Android, которые банк выпускал в 2023-2024 годах. В текущем году отключение старых версий не планируется. Несмотря на это, если клиенты пользуются старыми версиями приложения, то банк уведомляет их о необходимости обновить приложение. "Если при попытке зайти в приложение на экране смартфона отображается рекомендация обновить его до новой версии, то это можно сделать в магазине приложений RuStore", - сообщает "Сбер".
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сбербанк, мобильное приложение, обновление
Экономика, Сбербанк, мобильное приложение, обновление
18:48 02.04.2025 (обновлено: 18:49 02.04.2025)
 
Сбербанк дал рекомендации относительно обновления мобильного приложения

Сбербанк: пользователям Android следует своевременно обновлять приложение

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android, банк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение на Android, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
"Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android. Сбербанк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение банка на Android. Обновить старые версии приложения Сбербанка для смартфонов Android можно в магазине приложений RuStore", - говорится в сообщении.
Уточняется, что версии приложения ниже 14.7, были выведены из эксплуатации в сентябре 2024 года. Устаревшие версии приложений - это версии 14.7-15.9 для Android, которые банк выпускал в 2023-2024 годах. В текущем году отключение старых версий не планируется. Несмотря на это, если клиенты пользуются старыми версиями приложения, то банк уведомляет их о необходимости обновить приложение.
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"Если при попытке зайти в приложение на экране смартфона отображается рекомендация обновить его до новой версии, то это можно сделать в магазине приложений RuStore", - сообщает "Сбер".
 
ЭкономикаСбербанкмобильное приложениеобновление
 
 
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