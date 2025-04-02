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Сбербанк дал рекомендации относительно обновления мобильного приложения

Сбербанк дал рекомендации относительно обновления мобильного приложения - 02.04.2025, ПРАЙМ

Сбербанк дал рекомендации относительно обновления мобильного приложения

Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android, банк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T18:48+0300

2025-04-02T18:48+0300

2025-04-02T18:49+0300

экономика

сбербанк

мобильное приложение

обновление

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android, банк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение на Android, сообщили РИА Новости в кредитной организации. "Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android. Сбербанк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение банка на Android. Обновить старые версии приложения Сбербанка для смартфонов Android можно в магазине приложений RuStore", - говорится в сообщении. Уточняется, что версии приложения ниже 14.7, были выведены из эксплуатации в сентябре 2024 года. Устаревшие версии приложений - это версии 14.7-15.9 для Android, которые банк выпускал в 2023-2024 годах. В текущем году отключение старых версий не планируется. Несмотря на это, если клиенты пользуются старыми версиями приложения, то банк уведомляет их о необходимости обновить приложение. "Если при попытке зайти в приложение на экране смартфона отображается рекомендация обновить его до новой версии, то это можно сделать в магазине приложений RuStore", - сообщает "Сбер".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, мобильное приложение, обновление