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"Стало революцией". В США восхитились российским лазерным оружием

"Стало революцией". В США восхитились российским лазерным оружием - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Стало революцией". В США восхитились российским лазерным оружием

Похоже, Российская Федерация становится лидером в разработке средств противодействия беспилотникам. Лазерное ружье, которое создали российские инженеры, стало... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T15:20+0300

2025-04-02T15:20+0300

2025-04-02T15:24+0300

вооружения

россия

лазерное оружие

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Похоже, Российская Федерация становится лидером в разработке средств противодействия беспилотникам. Лазерное ружье, которое создали российские инженеры, стало революцией в борьбе с FPV-дронами. Об этом сообщается в публикации американского издания The National Interest.Ссылаясь на данные различных СМИ, авторы статьи рассказывают, что на недавно прошедшей в Санкт-Петербурге конференции "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем" разработчики презентовали первое созданное в России лазерное ружье, способное сбивать БПЛА на расстоянии полукилометра.Как отмечается, это оружие было разработано специально для обеспечения защиты гражданских объектов."Это не первое персональное лазерное оружие, но эта модель в очередной раз доказывает, что прямое энергетическое поражение — наиболее эффективное решение для борьбы с небольшими беспилотниками или их роями", - утверждается в материале."Изделие создано для противодействия FPV-дронам и работает на дистанции до 500 метров", — цитирует The National Interest сообщение представителя предприятия-разработчика.Вместе с тем авторы статьи отмечают, что рассматриваемое оружие устанавливается на треногу, при этом энергия подается не из "магазина-аккумулятора", а с помощью силового кабеля.Также в статье подчеркивается, что дорогая бронетехника, включая танки, сегодня уничтожается с помощью "копеечных" дронов, в то время цена противодроновых ракет может достигать "сотен тысяч или даже миллионов долларов за штуку". Поэтому, заключают авторы, лазерное ружье представляется гораздо более эффективным вариантом.

https://1prime.ru/20250320/taurus-855971012.html

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россия, лазерное оружие