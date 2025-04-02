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"Стало революцией". В США восхитились российским лазерным оружием - 02.04.2025, ПРАЙМ
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"Стало революцией". В США восхитились российским лазерным оружием
"Стало революцией". В США восхитились российским лазерным оружием - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Стало революцией". В США восхитились российским лазерным оружием
Похоже, Российская Федерация становится лидером в разработке средств противодействия беспилотникам. Лазерное ружье, которое создали российские инженеры, стало... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:20+0300
2025-04-02T15:24+0300
вооружения
россия
лазерное оружие
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Похоже, Российская Федерация становится лидером в разработке средств противодействия беспилотникам. Лазерное ружье, которое создали российские инженеры, стало революцией в борьбе с FPV-дронами. Об этом сообщается в публикации американского издания The National Interest.Ссылаясь на данные различных СМИ, авторы статьи рассказывают, что на недавно прошедшей в Санкт-Петербурге конференции "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем" разработчики презентовали первое созданное в России лазерное ружье, способное сбивать БПЛА на расстоянии полукилометра.Как отмечается, это оружие было разработано специально для обеспечения защиты гражданских объектов."Это не первое персональное лазерное оружие, но эта модель в очередной раз доказывает, что прямое энергетическое поражение — наиболее эффективное решение для борьбы с небольшими беспилотниками или их роями", - утверждается в материале."Изделие создано для противодействия FPV-дронам и работает на дистанции до 500 метров", — цитирует The National Interest сообщение представителя предприятия-разработчика.Вместе с тем авторы статьи отмечают, что рассматриваемое оружие устанавливается на треногу, при этом энергия подается не из "магазина-аккумулятора", а с помощью силового кабеля.Также в статье подчеркивается, что дорогая бронетехника, включая танки, сегодня уничтожается с помощью "копеечных" дронов, в то время цена противодроновых ракет может достигать "сотен тысяч или даже миллионов долларов за штуку". Поэтому, заключают авторы, лазерное ружье представляется гораздо более эффективным вариантом.
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россия, лазерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, лазерное оружие
15:20 02.04.2025 (обновлено: 15:24 02.04.2025)
 
"Стало революцией". В США восхитились российским лазерным оружием

TNI: Россия разработала лазерное ружье для борьбы с беспилотниками

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРегионы России. Краснодарский край
Регионы России. Краснодарский край - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Похоже, Российская Федерация становится лидером в разработке средств противодействия беспилотникам. Лазерное ружье, которое создали российские инженеры, стало революцией в борьбе с FPV-дронами. Об этом сообщается в публикации американского издания The National Interest.
Ссылаясь на данные различных СМИ, авторы статьи рассказывают, что на недавно прошедшей в Санкт-Петербурге конференции "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем" разработчики презентовали первое созданное в России лазерное ружье, способное сбивать БПЛА на расстоянии полукилометра.
Как отмечается, это оружие было разработано специально для обеспечения защиты гражданских объектов.
"Это не первое персональное лазерное оружие, но эта модель в очередной раз доказывает, что прямое энергетическое поражение — наиболее эффективное решение для борьбы с небольшими беспилотниками или их роями", - утверждается в материале.
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"Изделие создано для противодействия FPV-дронам и работает на дистанции до 500 метров", — цитирует The National Interest сообщение представителя предприятия-разработчика.
Вместе с тем авторы статьи отмечают, что рассматриваемое оружие устанавливается на треногу, при этом энергия подается не из "магазина-аккумулятора", а с помощью силового кабеля.
Также в статье подчеркивается, что дорогая бронетехника, включая танки, сегодня уничтожается с помощью "копеечных" дронов, в то время цена противодроновых ракет может достигать "сотен тысяч или даже миллионов долларов за штуку". Поэтому, заключают авторы, лазерное ружье представляется гораздо более эффективным вариантом.
 
ВооруженияРОССИЯлазерное оружие
 
 
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