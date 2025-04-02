Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тойота Мотор" отзывает в РФ две тысячи автомобилей, сообщил Росстандарт - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250402/otzyv-856329875.html
"Тойота Мотор" отзывает в РФ две тысячи автомобилей, сообщил Росстандарт
"Тойота Мотор" отзывает в РФ две тысячи автомобилей, сообщил Росстандарт - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Тойота Мотор" отзывает в РФ две тысячи автомобилей, сообщил Росстандарт
Официальный представитель Toyota в России ООО "Тойота Мотор" отзывает 1913 автомобилей Toyota LC 300 и LX 600, изготовленных с апреля 2001 по февраль 2022 года, | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T23:10+0300
2025-04-02T23:11+0300
экономика
россия
росстандарт
toyota
отзыв автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0b/854839472_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_626000b6a762974845e730aca45a6ec5.png
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель Toyota в России ООО "Тойота Мотор" отзывает 1913 автомобилей Toyota LC 300 и LX 600, изготовленных с апреля 2001 по февраль 2022 года, из-за возможных проблем с двигателем, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Toyota. Программа мероприятий представлена ООО "Тойота Мотор"… Отзыву подлежат 1913 автомобилей Toyota LC 300, LX 600, изготовленных в период с апреля 2001 года по февраль 2022 года", - говорится в сообщении. Причиной отзыва являются возможные сбои в работе двигателей V35A, которые устанавливались на данные автомобили, в том числе стук, неравномерная работа, невозможность запуска двигателя и/или его остановка. "На всех транспортных средствах будет заменен двигатель. Уполномоченные представители изготовителя ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.
https://1prime.ru/20250324/toyota-856050609.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0b/854839472_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_ba27ddc2951a03d1c17e6aef8e2db70b.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстандарт, toyota, отзыв автомобилей
Экономика, РОССИЯ, Росстандарт, Toyota, отзыв автомобилей
23:10 02.04.2025 (обновлено: 23:11 02.04.2025)
 
"Тойота Мотор" отзывает в РФ две тысячи автомобилей, сообщил Росстандарт

Росстандарт: "Тойота Мотор" отзывает в России 1913 автомобилей Land Cruiser

© Фото : ToyotaАвтомобили Toyota Land Cruiser 300
Автомобили Toyota Land Cruiser 300 - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© Фото : Toyota
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель Toyota в России ООО "Тойота Мотор" отзывает 1913 автомобилей Toyota LC 300 и LX 600, изготовленных с апреля 2001 по февраль 2022 года, из-за возможных проблем с двигателем, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Toyota. Программа мероприятий представлена ООО "Тойота Мотор"… Отзыву подлежат 1913 автомобилей Toyota LC 300, LX 600, изготовленных в период с апреля 2001 года по февраль 2022 года", - говорится в сообщении.
Причиной отзыва являются возможные сбои в работе двигателей V35A, которые устанавливались на данные автомобили, в том числе стук, неравномерная работа, невозможность запуска двигателя и/или его остановка.
"На всех транспортных средствах будет заменен двигатель. Уполномоченные представители изготовителя ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.
Toyota RAV4 - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Дешевле "китайцев": в Россию вернулся любимый кроссовер россиян от Toyota
24 марта, 13:24
Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.
 
ЭкономикаРОССИЯРосстандартToyotaотзыв автомобилей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала