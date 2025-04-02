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"Тойота Мотор" отзывает в РФ две тысячи автомобилей, сообщил Росстандарт

"Тойота Мотор" отзывает в РФ две тысячи автомобилей, сообщил Росстандарт - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Тойота Мотор" отзывает в РФ две тысячи автомобилей, сообщил Росстандарт

Официальный представитель Toyota в России ООО "Тойота Мотор" отзывает 1913 автомобилей Toyota LC 300 и LX 600, изготовленных с апреля 2001 по февраль 2022 года, | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T23:10+0300

2025-04-02T23:10+0300

2025-04-02T23:11+0300

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отзыв автомобилей

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель Toyota в России ООО "Тойота Мотор" отзывает 1913 автомобилей Toyota LC 300 и LX 600, изготовленных с апреля 2001 по февраль 2022 года, из-за возможных проблем с двигателем, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Toyota. Программа мероприятий представлена ООО "Тойота Мотор"… Отзыву подлежат 1913 автомобилей Toyota LC 300, LX 600, изготовленных в период с апреля 2001 года по февраль 2022 года", - говорится в сообщении. Причиной отзыва являются возможные сбои в работе двигателей V35A, которые устанавливались на данные автомобили, в том числе стук, неравномерная работа, невозможность запуска двигателя и/или его остановка. "На всех транспортных средствах будет заменен двигатель. Уполномоченные представители изготовителя ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

https://1prime.ru/20250324/toyota-856050609.html

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россия, росстандарт, toyota, отзыв автомобилей