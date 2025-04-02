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Совфед ратифицировал протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсиях
Совфед ратифицировал протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсиях - 02.04.2025, ПРАЙМ
Совфед ратифицировал протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсиях
Сенаторы ратифицировали протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в республике. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:45+0300
2025-04-02T10:45+0300
2025-04-02T10:45+0300
россия
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сенаторы ратифицировали протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в республике. "Предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в республике от 25 ноября 2016 года, подписанный в Москве 4 октября 2024 года", - говорится в документе. В пояснительной записке отмечается, что в рамках реализации соглашения остается актуальным вопрос о возврате Южной Осетией излишне полученных пенсий в связи со смертью пенсионера из-за несвоевременности извещения о факте его смерти лицами, обладающими данной информацией. Подчеркивается, что с 2016 года по 30 сентября 2024 год объем излишне полученных сумм пенсий и доплат к ним составил 37 762,81 тысячи рублей, в том числе повлекших излишнюю выплату сумм пенсий - 37 732,80 тысячи рублей, сумм доплаты к пенсии - 30,01 тысячи рублей. Изменения предусматривают: возврат югоосетинской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти, с последующей возможностью взыскания соответствующих сумм в порядке регресса с соответствующих виновных лиц.
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россия, южная осетия, совфед, общество
РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Совфед, Общество
Совфед ратифицировал протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсиях
Сенаторы ратифицировали протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсиях
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сенаторы ратифицировали протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в республике.
"Предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в республике от 25 ноября 2016 года, подписанный в Москве 4 октября 2024 года", - говорится в документе.
В пояснительной записке отмечается, что в рамках реализации соглашения остается актуальным вопрос о возврате Южной Осетией излишне полученных пенсий в связи со смертью пенсионера из-за несвоевременности извещения о факте его смерти лицами, обладающими данной информацией.
Подчеркивается, что с 2016 года по 30 сентября 2024 год объем излишне полученных сумм пенсий и доплат к ним составил 37 762,81 тысячи рублей, в том числе повлекших излишнюю выплату сумм пенсий - 37 732,80 тысячи рублей, сумм доплаты к пенсии - 30,01 тысячи рублей.
Изменения предусматривают: возврат югоосетинской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти, с последующей возможностью взыскания соответствующих сумм в порядке регресса с соответствующих виновных лиц.
Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсиях