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Глава Пентагона впервые пропустит встречу коалиции по Украине, пишут СМИ
Глава Пентагона впервые пропустит встречу коалиции по Украине, пишут СМИ - 02.04.2025, ПРАЙМ
Глава Пентагона впервые пропустит встречу коалиции по Украине, пишут СМИ
Министр обороны США Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, которая запланирована на 11 апреля в... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T23:54+0300
2025-04-02T23:54+0300
2025-04-02T23:54+0300
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ВАШИНГТОН, 2 апр – ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, которая запланирована на 11 апреля в Брюсселе, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц. Как отмечает издание, это станет первым случаем, когда заседание из более чем 50 стран пройдёт без участия главы Пентагона. Хегсет не планирует присоединяться ко встрече ни очно, ни дистанционно. По данным источников, США, вероятно, вовсе не направят на мероприятие высокопоставленных представителей минобороны. Отказ Вашингтона от участия вызывает обеспокоенность среди союзников на фоне изменения приоритетов администрации Дональда Трампа в вопросе поддержки Киева. На последнем заседании в феврале Хегсет жёстко призвал европейских партнёров взять на себя больше ответственности за собственную оборону и отверг возможность вступления Украины в НАТО до окончательного решения Белого дома. По информации Defense News, американские представители традиционно играли ключевую роль в координации поставок и проведении брифингов по оперативной обстановке на поле боя. Их отсутствие может существенно ограничить доступ участников встречи к американской разведывательной информации и аналитике о ходе конфликта.
https://1prime.ru/20250329/pentagon-856221734.html
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Политика, Пентагон, коалиция, УКРАИНА
Глава Пентагона впервые пропустит встречу коалиции по Украине, пишут СМИ
DN: глава Пентагона впервые не примет участия во встрече коалиции по Украине
ВАШИНГТОН, 2 апр – ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, которая запланирована на 11 апреля в Брюсселе, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц.
Как отмечает издание, это станет первым случаем, когда заседание из более чем 50 стран пройдёт без участия главы Пентагона. Хегсет не планирует присоединяться ко встрече ни очно, ни дистанционно. По данным источников, США, вероятно, вовсе не направят на мероприятие высокопоставленных представителей минобороны.
Отказ Вашингтона от участия вызывает обеспокоенность среди союзников на фоне изменения приоритетов администрации Дональда Трампа в вопросе поддержки Киева. На последнем заседании в феврале Хегсет жёстко призвал европейских партнёров взять на себя больше ответственности за собственную оборону и отверг возможность вступления Украины в НАТО до окончательного решения Белого дома.
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По информации Defense News, американские представители традиционно играли ключевую роль в координации поставок и проведении брифингов по оперативной обстановке на поле боя. Их отсутствие может существенно ограничить доступ участников встречи к американской разведывательной информации и аналитике о ходе конфликта.