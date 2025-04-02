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Дмитриев прибыл в Вашингтон на встречу с Уиткоффом, передает CNN - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Дмитриев прибыл в Вашингтон на встречу с Уиткоффом, передает CNN
Дмитриев прибыл в Вашингтон на встречу с Уиткоффом, передает CNN - 02.04.2025, ПРАЙМ
Дмитриев прибыл в Вашингтон на встречу с Уиткоффом, передает CNN
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T21:15+0300
2025-04-02T21:15+0300
политика
кирилл дмитриев
стив уиткофф
переговоры
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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон, его встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится позднее в среду. "Высокопоставленный российский переговорщик Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон, как ожидается, в среду встретится с высокопоставленным чиновником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне на Украине", - говорится в публикации. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Позднее журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники сообщила, что встреча Дмитриева и Уиткоффа состоится в среду в Белом доме.
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кирилл дмитриев, стив уиткофф, переговоры
Политика, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, переговоры
21:15 02.04.2025
 
Дмитриев прибыл в Вашингтон на встречу с Уиткоффом, передает CNN

CNN: Дмитриев прибыл в Вашингтон для встречи с Уиткоффом

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015
%Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон, его встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится позднее в среду.
"Высокопоставленный российский переговорщик Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон, как ожидается, в среду встретится с высокопоставленным чиновником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне на Украине", - говорится в публикации.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
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28 марта, 11:15
Позднее журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники сообщила, что встреча Дмитриева и Уиткоффа состоится в среду в Белом доме.
 
ПолитикаКирилл ДмитриевСтив Уиткоффпереговоры
 
 
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