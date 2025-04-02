https://1prime.ru/20250402/peskov-856311968.html
В Кремле рассказали о контактах России и США
В Кремле рассказали о контактах России и США - 02.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о контактах России и США
Россия продолжает контакты с американскими представителями на разных уровнях и по различным темам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:46+0300
2025-04-02T12:46+0300
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политика
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает контакты с американскими представителями на разных уровнях и по различным темам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы продолжаем контакты на различных уровнях, по различным каналам с американцами", - отметил Песков, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с президентом России Владимиром Путиным.Песков также заметил, что российский лидер остается открытым для мирных переговоров и поиска путей мирного решения конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России также подтвердил возможный визит спецпредставителя России по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Вашингтон для переговоров с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом.
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россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о контактах России и США
Песков: Россия продолжает контакты с США на разных уровнях и по разным темам
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает контакты с американскими представителями на разных уровнях и по различным темам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем контакты на различных уровнях, по различным каналам с американцами", - отметил Песков, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Песков также заметил, что российский лидер остается открытым для мирных переговоров и поиска путей мирного решения конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России также подтвердил возможный визит спецпредставителя России по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Вашингтон для переговоров с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом.
Песков рассказал о работе России и США над реализацией идей по Украине