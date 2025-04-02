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В Кремле рассказали о контактах России и США - 02.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о контактах России и США
В Кремле рассказали о контактах России и США - 02.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о контактах России и США
Россия продолжает контакты с американскими представителями на разных уровнях и по различным темам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:46+0300
2025-04-02T12:47+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает контакты с американскими представителями на разных уровнях и по различным темам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы продолжаем контакты на различных уровнях, по различным каналам с американцами", - отметил Песков, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с президентом России Владимиром Путиным.Песков также заметил, что российский лидер остается открытым для мирных переговоров и поиска путей мирного решения конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России также подтвердил возможный визит спецпредставителя России по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Вашингтон для переговоров с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом.
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россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
12:46 02.04.2025 (обновлено: 12:47 02.04.2025)
 
В Кремле рассказали о контактах России и США

Песков: Россия продолжает контакты с США на разных уровнях и по разным темам

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает контакты с американскими представителями на разных уровнях и по различным темам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем контакты на различных уровнях, по различным каналам с американцами", - отметил Песков, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Песков также заметил, что российский лидер остается открытым для мирных переговоров и поиска путей мирного решения конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России также подтвердил возможный визит спецпредставителя России по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Вашингтон для переговоров с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Песков рассказал о работе России и США над реализацией идей по Украине
31 марта, 13:33
 
ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий Песков
 
 
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