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ЦБ планирует запустить тестирование трансграничных платежей по QR-коду - 02.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ планирует запустить тестирование трансграничных платежей по QR-коду
ЦБ планирует запустить тестирование трансграничных платежей по QR-коду - 02.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ планирует запустить тестирование трансграничных платежей по QR-коду
Банк России в ближайшее время запустит с четырьмя странами пилотный проект трансграничных платежей по QR-коду на базе Системы быстрых платежей (СБП), заявила... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T17:01+0300
2025-04-02T17:01+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время запустит с четырьмя странами пилотный проект трансграничных платежей по QR-коду на базе Системы быстрых платежей (СБП), заявила глава департамента платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в Госдуме. "Продолжается у нас работа по внедрению оплаты по QR-технологии. И здесь это важно в том числе и для трансграничных операций, чтобы люди имели возможность не только переводить деньги, но и оплачивать товары и услуги в своих зарубежных поездках", - сказала она. "У нас уже идут "пилоты" по интеграции нашей QR-системы на базе Системы быстрых платежей с рядом зарубежных таких QR-систем, четыре страны. Буквально в ближайшее время запускается "пилот", с тремя уже достигнуты договоренности, это тоже вопрос определенного времени, когда надо эту интеграцию сделать", - также добавила Бакина. Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.
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финансы
Банк России, Финансы
17:01 02.04.2025
 
ЦБ планирует запустить тестирование трансграничных платежей по QR-коду

ЦБ запустит тестирование трансграничных платежей по QR-коду с 4 странами

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время запустит с четырьмя странами пилотный проект трансграничных платежей по QR-коду на базе Системы быстрых платежей (СБП), заявила глава департамента платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в Госдуме.
"Продолжается у нас работа по внедрению оплаты по QR-технологии. И здесь это важно в том числе и для трансграничных операций, чтобы люди имели возможность не только переводить деньги, но и оплачивать товары и услуги в своих зарубежных поездках", - сказала она.
"У нас уже идут "пилоты" по интеграции нашей QR-системы на базе Системы быстрых платежей с рядом зарубежных таких QR-систем, четыре страны. Буквально в ближайшее время запускается "пилот", с тремя уже достигнуты договоренности, это тоже вопрос определенного времени, когда надо эту интеграцию сделать", - также добавила Бакина.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.
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