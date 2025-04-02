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Реестр российского ПО в 2024 году вырос на четверть, показало исследование

Реестр российского ПО в 2024 году вырос на четверть, показало исследование - 02.04.2025, ПРАЙМ

Реестр российского ПО в 2024 году вырос на четверть, показало исследование

Реестр отечественного программного обеспечения (ПО) вырос на четверть в 2024 году, до 24,3 тысячи решений, и в первом квартале в него добавилось еще более 1,2... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T19:32+0300

2025-04-02T19:32+0300

2025-04-02T19:34+0300

экономика

россия

реестр

по

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Реестр отечественного программного обеспечения (ПО) вырос на четверть в 2024 году, до 24,3 тысячи решений, и в первом квартале в него добавилось еще более 1,2 тысячи решений, говорится в исследовании аналитического агентства IT-холдинга Т1, которое было представлено в рамках ежегодной конференции вендора "НОТА" (дочерняя компания холдинга T1) "НОТА День", прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Среди параметров оценки: динамика включений новых решений, прирост количества разработчиков, насыщенность рынка, степень конкурентной среды и другие. Так, по итогам 2024 года количество решений в реестре выросло на 24% по сравнению с предыдущим годом - до 24271 ПО. За последний год был включено 4632 новых продукта от более чем 2700 правообладателей, при этом более 80% разработчиков попали в список впервые. За первый квартал 2025 года в реестр было включено уже 1251 решение", - сказано в исследовании. Аналитики ожидают, что по результатам 2025 года число решений в реестре увеличится на 5 тысяч. В 2024 году наибольший прирост наблюдался в таких разделах, как встроенное ПО (рост 48%), промышленное ПО (38%) и средства анализа данных (34%). При этом в абсолютных значениях наибольший рост показали прикладное ПО и отраслевые решения. В некоторых классах ПО аналитики отметили высокую конкуренцию, которая связана с наличием на рынке решений разных игроков. "Мы видим, что программные продукты из реестра находят широкое применение: так, к началу 2024 года порядка 70% компаний использовали российские решения в области прикладного ПО и информационной безопасности. Спустя год, в начале 2025-го, показатель увеличился до 80%. Мы видим потенциал в промышленном ПО, инструментах разработки ПО и интеграции ИИ в привычные инструменты", - прокомментировал управляющий директор вендора "НОТА", заместитель генерального директора IT-холдинга Т1 Кирилл Булгаков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, реестр, по