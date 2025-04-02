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"Победа" запустила новую услугу по возврату билетов

"Победа" запустила новую услугу по возврату билетов - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Победа" запустила новую услугу по возврату билетов

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запустил новую дополнительную услугу, позволяющую вернуть билеты, купленные по тарифу "Базовый", приобрести ее... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T11:49+0300

2025-04-02T11:49+0300

2025-04-02T11:49+0300

бизнес

авиакомпания победа

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запустил новую дополнительную услугу, позволяющую вернуть билеты, купленные по тарифу "Базовый", приобрести ее можно при бронировании билета, сообщили в авиакомпании. "Лоукостер "Победа" .... запустил новую дополнительную услугу - "Сервис возврата". Сервис позволяет вернуть билеты, приобретенные по тарифу "Базовый", - говорится в сообщении. Приобрести "Сервис возврата" можно при бронировании билета - не позднее чем за 48 часов до вылета. Вернуть билет по данной услуге можно не позднее чем за 24 часа до вылета. "Оформление услуги происходит только вместе с покупкой билета на сайте. Услуга предоставляется для конкретного билета, не переносится на другие бронирования и не возвращается при обмене", - пояснила компания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, авиакомпания победа