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"Победа" запустила новую услугу по возврату билетов - 02.04.2025, ПРАЙМ
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"Победа" запустила новую услугу по возврату билетов
"Победа" запустила новую услугу по возврату билетов - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Победа" запустила новую услугу по возврату билетов
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запустил новую дополнительную услугу, позволяющую вернуть билеты, купленные по тарифу "Базовый", приобрести ее... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:49+0300
2025-04-02T11:49+0300
бизнес
авиакомпания победа
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запустил новую дополнительную услугу, позволяющую вернуть билеты, купленные по тарифу "Базовый", приобрести ее можно при бронировании билета, сообщили в авиакомпании. "Лоукостер "Победа" .... запустил новую дополнительную услугу - "Сервис возврата". Сервис позволяет вернуть билеты, приобретенные по тарифу "Базовый", - говорится в сообщении. Приобрести "Сервис возврата" можно при бронировании билета - не позднее чем за 48 часов до вылета. Вернуть билет по данной услуге можно не позднее чем за 24 часа до вылета. "Оформление услуги происходит только вместе с покупкой билета на сайте. Услуга предоставляется для конкретного билета, не переносится на другие бронирования и не возвращается при обмене", - пояснила компания.
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бизнес, авиакомпания победа
Бизнес, авиакомпания Победа
11:49 02.04.2025
 
"Победа" запустила новую услугу по возврату билетов

Лоукостер "Победа" запустил новую услугу по возврату билетов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запустил новую дополнительную услугу, позволяющую вернуть билеты, купленные по тарифу "Базовый", приобрести ее можно при бронировании билета, сообщили в авиакомпании.
"Лоукостер "Победа" .... запустил новую дополнительную услугу - "Сервис возврата". Сервис позволяет вернуть билеты, приобретенные по тарифу "Базовый", - говорится в сообщении.
Приобрести "Сервис возврата" можно при бронировании билета - не позднее чем за 48 часов до вылета. Вернуть билет по данной услуге можно не позднее чем за 24 часа до вылета.
"Оформление услуги происходит только вместе с покупкой билета на сайте. Услуга предоставляется для конкретного билета, не переносится на другие бронирования и не возвращается при обмене", - пояснила компания.
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