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Около 30 стран готовы "поддерживать мир" на Украине, заявил МИД Польши - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Около 30 стран готовы "поддерживать мир" на Украине, заявил МИД Польши
Около 30 стран готовы "поддерживать мир" на Украине, заявил МИД Польши - 02.04.2025, ПРАЙМ
Около 30 стран готовы "поддерживать мир" на Украине, заявил МИД Польши
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что порядка 30 стран выразили свою готовность "поддерживать мир" на Украине после его установления. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T09:31+0300
2025-04-02T09:31+0300
политика
украина
польша
радослав сикорский
общество
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что порядка 30 стран выразили свою готовность "поддерживать мир" на Украине после его установления. "Около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир (на Украине - ред.) после его установления и следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, протяженность которой, как вы знаете, составляет 1300 километров, будут поддерживать сами украинцы", - заявил Сикорский в интервью испанской газете Pais. При этом он отметил, что от США потребовалось бы, как минимум, использование некоторых их разведывательных, космических и воздушных ресурсов. Сикорский также добавил, что ЕС не сможет взять на себя "слишком большую" задачу "по сдерживанию" России. По его мнению, это задача для всей НАТО.
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украина, польша, радослав сикорский, общество
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Радослав Сикорский, Общество
09:31 02.04.2025
 
Около 30 стран готовы "поддерживать мир" на Украине, заявил МИД Польши

Сикорский: около 30 стран готовы "поддерживать мир" на Украине

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что порядка 30 стран выразили свою готовность "поддерживать мир" на Украине после его установления.
"Около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир (на Украине - ред.) после его установления и следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, протяженность которой, как вы знаете, составляет 1300 километров, будут поддерживать сами украинцы", - заявил Сикорский в интервью испанской газете Pais.
При этом он отметил, что от США потребовалось бы, как минимум, использование некоторых их разведывательных, космических и воздушных ресурсов.
Сикорский также добавил, что ЕС не сможет взять на себя "слишком большую" задачу "по сдерживанию" России. По его мнению, это задача для всей НАТО.
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ПолитикаУКРАИНАПОЛЬШАРадослав СикорскийОбщество
 
 
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