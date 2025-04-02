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МИД Польши назвал отрасль, которая сильно пострадает из-за новых пошлин США - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250402/polsha-856306814.html
МИД Польши назвал отрасль, которая сильно пострадает из-за новых пошлин США
МИД Польши назвал отрасль, которая сильно пострадает из-за новых пошлин США - 02.04.2025, ПРАЙМ
МИД Польши назвал отрасль, которая сильно пострадает из-за новых пошлин США
Польша пострадает из-за введения США новых пошлин на немецкие автомобили, заявил министр иностранных дер Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:44+0300
2025-04-02T10:44+0300
экономика
сша
польша
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 2 апр - ПРАЙМ. Польша пострадает из-за введения США новых пошлин на немецкие автомобили, заявил министр иностранных дер Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Кроме того, президент США Дональд Трамп также заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране. "Наша экономика очень сильно связана с немецкой, множество польских фабрик поставляют двигатели, коробки передач и что там еще есть к немецким автомобилям", - сказал Сикорский. "Если сейчас США наложат очень высокие пошлины на европейские автомобили, то, конечно, это отразится на всей цепи поставок для немецких автомобилей", - пояснил польский министр. При этом он отметил, что непосредственный экспорт Польши в США "не так велик".
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сша
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сша, польша, радослав сикорский
Экономика, США, ПОЛЬША, Радослав Сикорский
10:44 02.04.2025
 
МИД Польши назвал отрасль, которая сильно пострадает из-за новых пошлин США

Сикорский: Польша пострадает из-за новых пошлин США на немецкие автомобили

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВАРШАВА, 2 апр - ПРАЙМ. Польша пострадает из-за введения США новых пошлин на немецкие автомобили, заявил министр иностранных дер Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Кроме того, президент США Дональд Трамп также заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.
"Наша экономика очень сильно связана с немецкой, множество польских фабрик поставляют двигатели, коробки передач и что там еще есть к немецким автомобилям", - сказал Сикорский.
"Если сейчас США наложат очень высокие пошлины на европейские автомобили, то, конечно, это отразится на всей цепи поставок для немецких автомобилей", - пояснил польский министр.
При этом он отметил, что непосредственный экспорт Польши в США "не так велик".
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ЭкономикаСШАПОЛЬШАРадослав Сикорский
 
 
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