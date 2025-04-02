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"Разрушит порядок". В ЕС забили тревогу из-за одного решения Трампа

"Разрушит порядок". В ЕС забили тревогу из-за одного решения Трампа - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Разрушит порядок". В ЕС забили тревогу из-за одного решения Трампа

Уровень новых пошлин, которые собирается ввести администрация президента США Дональда Трампа, станет самым высоким с 1930-х годов, их последствия для ЕС будут... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T12:28+0300

2025-04-02T12:28+0300

2025-04-02T12:28+0300

экономика

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Уровень новых пошлин, которые собирается ввести администрация президента США Дональда Трампа, станет самым высоким с 1930-х годов, их последствия для ЕС будут серьезными, считает бывший сотрудник генерального директората Еврокомиссии по торговле Игнасио Гарсия Берсеро. Ранее Трамп объявил, что второго апреля Штаты введут так называемые "зеркальные" пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". "Трамп, по сути, пытается полностью... разрушить мировой торговый порядок. Он собирается ввести пошлины такого уровня, какого мы не видели с 1930-х годов. Экономические последствия повышения пошлин с очень низкого уровня до 20-25% будут огромными", - заявил Берсеро, его слова приводит издание Politico. По его мнению, ЕС должен ответить США с помощью "инструмента против принуждения" (ACI), не затягивая при этом с его применением. Берсеро также отметил, что процедура реализации ACI довольно обременительна.

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