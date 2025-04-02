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В ЕК пообещали ответить на новые пошлины США "в подходящий момент"
В ЕК пообещали ответить на новые пошлины США "в подходящий момент" - 02.04.2025, ПРАЙМ
В ЕК пообещали ответить на новые пошлины США "в подходящий момент"
ЕС ответит на новые пошлины США в подходящий момент, пока находится в "режиме ожидания", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:39+0300
2025-04-02T13:39+0300
2025-04-02T13:39+0300
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – ПРАЙМ. ЕС ответит на новые пошлины США в подходящий момент, пока находится в "режиме ожидания", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Ответ последует в подходящий момент после ожидаемого сегодня вечером заявления", - сказал он. По его словам, пока ЕС находится "в режиме ожидания".
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сша, ес, пошлины
Экономика, США, ЕС, пошлины
В ЕК пообещали ответить на новые пошлины США "в подходящий момент"
Жилл: ЕС ответит на новые пошлины США "в подходящий момент"
БРЮССЕЛЬ, 2 апр – ПРАЙМ. ЕС ответит на новые пошлины США в подходящий момент, пока находится в "режиме ожидания", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Ответ последует в подходящий момент после ожидаемого сегодня вечером заявления", - сказал он.
По его словам, пока ЕС находится "в режиме ожидания".
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