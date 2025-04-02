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Индия планирует снизить импортные пошлины на электромобили
Индия планирует снизить импортные пошлины на электромобили - 02.04.2025, ПРАЙМ
Индия планирует снизить импортные пошлины на электромобили
Индия, вопреки просьбам местных автопроизводителей, намерена снизить импортные пошлины на электромобили, стремясь заключить торговую сделку с США, пишет... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:49+0300
2025-04-02T16:49+0300
2025-04-02T16:49+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Индия, вопреки просьбам местных автопроизводителей, намерена снизить импортные пошлины на электромобили, стремясь заключить торговую сделку с США, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Индия планирует снизить импортные тарифы на электромобили, отклонив просьбы местных автопроизводителей отложить снижение на четыре года, поскольку Нью-Дели ставит в приоритет заключение торговой сделки с США", - сообщает агентство, ссылаясь на правительственные и промышленные источники. Индийские автопроизводители просят отсрочить снижение пошлин на электромобили до 2029 года, а затем поэтапно уменьшать их до 30% с примерно 100%, сообщили два промышленных и один правительственный источник. Но Индия серьезно настроена на снижение пошлин на электромобили, которые разозлили президента США Дональда Трампа. Как утверждает один из источников, это должно стать частью первого этапа взаимного снижения импортных пошлин в рамках планируемой двусторонней торговой сделки. "Мы слишком долго защищали автомобильную промышленность. Нам придется открыть ее", - сказал один из правительственных чиновников, добавив, что планируется значительно снизить пошлины, в том числе на электромобили. При этом чиновники отказались сообщить размер планируемого снижения пошлин. Автопроизводители опасаются, что любое соглашение с США может создать прецедент для текущих торговых переговоров с Евросоюзом и Великобританией, что усилит конкуренцию в небольшом, но быстро растущем индийском секторе электромобилей, рассказали три источника. Министерство торговли Индии и Общество индийских автопроизводителей не ответили на запросы агентства.
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Экономика, ИНДИЯ, пошлины
Индия планирует снизить импортные пошлины на электромобили
Reuters: Индия планирует снизить импортные пошлины на электромобили
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Индия, вопреки просьбам местных автопроизводителей, намерена снизить импортные пошлины на электромобили, стремясь заключить торговую сделку с США, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Индия планирует снизить импортные тарифы на электромобили, отклонив просьбы местных автопроизводителей отложить снижение на четыре года, поскольку Нью-Дели ставит в приоритет заключение торговой сделки с США", - сообщает агентство, ссылаясь на правительственные и промышленные источники.
Индийские автопроизводители просят отсрочить снижение пошлин на электромобили до 2029 года, а затем поэтапно уменьшать их до 30% с примерно 100%, сообщили два промышленных и один правительственный источник.
Но Индия серьезно настроена на снижение пошлин на электромобили, которые разозлили президента США Дональда Трампа. Как утверждает один из источников, это должно стать частью первого этапа взаимного снижения импортных пошлин в рамках планируемой двусторонней торговой сделки.
"Мы слишком долго защищали автомобильную промышленность. Нам придется открыть ее", - сказал один из правительственных чиновников, добавив, что планируется значительно снизить пошлины, в том числе на электромобили. При этом чиновники отказались сообщить размер планируемого снижения пошлин.
Автопроизводители опасаются, что любое соглашение с США может создать прецедент для текущих торговых переговоров с Евросоюзом и Великобританией, что усилит конкуренцию в небольшом, но быстро растущем индийском секторе электромобилей, рассказали три источника. Министерство торговли Индии и Общество индийских автопроизводителей не ответили на запросы агентства.
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