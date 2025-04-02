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Правительство Франции назвало сроки ответа Евросоюза на пошлины Трампа - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Правительство Франции назвало сроки ответа Евросоюза на пошлины Трампа
Правительство Франции назвало сроки ответа Евросоюза на пошлины Трампа - 02.04.2025, ПРАЙМ
Правительство Франции назвало сроки ответа Евросоюза на пошлины Трампа
ЕС объявит об ответных мерах на введение американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин до конца апреля, заявила официальный представитель кабмина | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T20:40+0300
2025-04-02T20:40+0300
экономика
франция
евросоюз
таможенные пошлины
дональд трамп
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ПАРИЖ, 2 апр – ПРАЙМ. ЕС объявит об ответных мерах на введение американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин до конца апреля, заявила официальный представитель кабмина страны Софи Прима на брифинге в среду. "Будет два ответа. Первый, который состоится в середине апреля, является ответом на уже установленные таможенные пошлины на сталь и алюминий. Затем будет проведено точное исследование по каждому сектору деятельности. Европейское решение должно быть объявлено до конца апреля последовательным, сплоченным и решительным образом", - сообщила она на брифинге, трансляцию которого вел Елисейский дворец в Х. Она добавила, что сейчас ведется работа по определению того, какие отрасли будут затронуты ответными мерами. "Мы должны быть очень бдительны в выборе этих направлений деятельности и, в то же время, очень сплочены, потому что очевидно, что США попытаются нас разъединить и найти точки разногласий между европейскими странами", - отметила Прима. Ранее в среду министр-делегат по вопросам промышленности Франции Марк Ферраччи заявил, что Европа будет "пропорционально" реагировать на введение США таможенных пошлин, но "ни при каких обстоятельствах не будет усиливать напряженность". "Европа всегда была на стороне переговоров и мирного решения, потому что в торговых войнах, как вы знаете, есть только проигравшие", - сказал он в эфире радиостанции RMC. Президент США Дональд Трамп 2 апреля планирует объявить о крупнейшем введении таможенных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на действующие ограничения со стороны торговых партнеров страны. Согласно планам администрации, США введут пошлины в размере 20% на импортные товары. В феврале Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. В марте он также сообщил, что новая ставка в 25% будет применяться и к автомобилям, произведенным за пределами страны. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени. Трамп в ответ на это пригрозил гораздо более высокими пошлинами странам, которые будут координировать между собой способы противодействия торговой политике США.
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франция, евросоюз, таможенные пошлины, дональд трамп
Экономика, ФРАНЦИЯ, Евросоюз, таможенные пошлины, Дональд Трамп
20:40 02.04.2025
 
Правительство Франции назвало сроки ответа Евросоюза на пошлины Трампа

Кабмин Франции: ЕС ответит на введение Трампом таможенных пошлин до конца апреля

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 2 апр – ПРАЙМ. ЕС объявит об ответных мерах на введение американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин до конца апреля, заявила официальный представитель кабмина страны Софи Прима на брифинге в среду.
"Будет два ответа. Первый, который состоится в середине апреля, является ответом на уже установленные таможенные пошлины на сталь и алюминий. Затем будет проведено точное исследование по каждому сектору деятельности. Европейское решение должно быть объявлено до конца апреля последовательным, сплоченным и решительным образом", - сообщила она на брифинге, трансляцию которого вел Елисейский дворец в Х.
Она добавила, что сейчас ведется работа по определению того, какие отрасли будут затронуты ответными мерами.
"Мы должны быть очень бдительны в выборе этих направлений деятельности и, в то же время, очень сплочены, потому что очевидно, что США попытаются нас разъединить и найти точки разногласий между европейскими странами", - отметила Прима.
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Цены на золото идут вверх перед объявлением о новых пошлинах США
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Ранее в среду министр-делегат по вопросам промышленности Франции Марк Ферраччи заявил, что Европа будет "пропорционально" реагировать на введение США таможенных пошлин, но "ни при каких обстоятельствах не будет усиливать напряженность".
"Европа всегда была на стороне переговоров и мирного решения, потому что в торговых войнах, как вы знаете, есть только проигравшие", - сказал он в эфире радиостанции RMC.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля планирует объявить о крупнейшем введении таможенных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на действующие ограничения со стороны торговых партнеров страны. Согласно планам администрации, США введут пошлины в размере 20% на импортные товары.
В феврале Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. В марте он также сообщил, что новая ставка в 25% будет применяться и к автомобилям, произведенным за пределами страны. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени. Трамп в ответ на это пригрозил гораздо более высокими пошлинами странам, которые будут координировать между собой способы противодействия торговой политике США.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯЕвросоюзтаможенные пошлиныДональд Трамп
 
 
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