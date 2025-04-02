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Трамп подписал распоряжение о введении пошлины на импорт авто и запчастей
Трамп подписал распоряжение о введении пошлины на импорт авто и запчастей - 02.04.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал распоряжение о введении пошлины на импорт авто и запчастей
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей,... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T22:04+0300
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экономика
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". "Импорт автомобилей и определённых автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США", - говорится в документе, опубликованном в Федеральном регистре американского правительства. Пошлины в размере 25% вступят в силу 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей - не позднее 3 мая. По словам Трампа, несмотря на попытки достичь соглашений с Евросоюзом, Японией и другими странами, "угроза лишь возросла", в том числе из-за уязвимости цепочек поставок, выявленной пандемией COVID-19, и усиления иностранных автопроизводителей, получающих поддержку за счёт "несправедливых субсидий и агрессивной промышленной политики". Как отметил хозяин Белого дома, на сегодняшний день только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, что "подрывает индустриальную базу и национальную безопасность". В документе также предписано создать механизм по расширению перечня облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений. Трамп указал, что прежние меры, включая соглашения с Канадой, Мексикой и Южной Кореей, не дали достаточных результатов, а зависимость от импорта в сфере автопрома сохраняется.
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дональд трамп, пошлины, автозапчасти
Экономика, Дональд Трамп, пошлины, автозапчасти
Трамп подписал распоряжение о введении пошлины на импорт авто и запчастей
Документ: Трамп вводит с 3 апреля пошлины в 25% на импорт авто и запчастей
ВАШИНГТОН, 2 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".
"Импорт автомобилей и определённых автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США", - говорится в документе, опубликованном в Федеральном регистре американского правительства. Пошлины в размере 25% вступят в силу 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей - не позднее 3 мая.
По словам Трампа, несмотря на попытки достичь соглашений с Евросоюзом, Японией и другими странами, "угроза лишь возросла", в том числе из-за уязвимости цепочек поставок, выявленной пандемией COVID-19, и усиления иностранных автопроизводителей, получающих поддержку за счёт "несправедливых субсидий и агрессивной промышленной политики".
Как отметил хозяин Белого дома, на сегодняшний день только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, что "подрывает индустриальную базу и национальную безопасность". В документе также предписано создать механизм по расширению перечня облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений.
Правительство Франции назвало сроки ответа Евросоюза на пошлины Трампа
Трамп указал, что прежние меры, включая соглашения с Канадой, Мексикой и Южной Кореей, не дали достаточных результатов, а зависимость от импорта в сфере автопрома сохраняется.