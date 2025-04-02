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Трамп подписал распоряжение о введении пошлины на импорт авто и запчастей

Трамп подписал распоряжение о введении пошлины на импорт авто и запчастей - 02.04.2025, ПРАЙМ

Трамп подписал распоряжение о введении пошлины на импорт авто и запчастей

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей,... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T22:04+0300

2025-04-02T22:04+0300

2025-04-02T22:04+0300

экономика

дональд трамп

пошлины

автозапчасти

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ВАШИНГТОН, 2 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". "Импорт автомобилей и определённых автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США", - говорится в документе, опубликованном в Федеральном регистре американского правительства. Пошлины в размере 25% вступят в силу 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей - не позднее 3 мая. По словам Трампа, несмотря на попытки достичь соглашений с Евросоюзом, Японией и другими странами, "угроза лишь возросла", в том числе из-за уязвимости цепочек поставок, выявленной пандемией COVID-19, и усиления иностранных автопроизводителей, получающих поддержку за счёт "несправедливых субсидий и агрессивной промышленной политики". Как отметил хозяин Белого дома, на сегодняшний день только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, что "подрывает индустриальную базу и национальную безопасность". В документе также предписано создать механизм по расширению перечня облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений. Трамп указал, что прежние меры, включая соглашения с Канадой, Мексикой и Южной Кореей, не дали достаточных результатов, а зависимость от импорта в сфере автопрома сохраняется.

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дональд трамп, пошлины, автозапчасти