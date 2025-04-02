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Трамп: с введением зеркальных пошлин прекратится грабеж экономики США

Трамп: с введением зеркальных пошлин прекратится грабеж экономики США - 02.04.2025, ПРАЙМ

Трамп: с введением зеркальных пошлин прекратится грабеж экономики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что десятилетиями американскую экономику "грабили и разрушали" как союзники, так и противники, однако его указ о введении... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T23:31+0300

2025-04-02T23:31+0300

2025-04-02T23:33+0300

экономика

сша

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пошлины

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ВАШИНГТОН, 2 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что десятилетиями американскую экономику "грабили и разрушали" как союзники, так и противники, однако его указ о введении зеркальных пошлин положит этому конец. "Десятилетиями нашу страну грабили, разоряли и уничтожали нации как союзные, так и враждебные государства. Но этому пришёл конец", — сказал он на церемонии подписания указа в Вашингтоне, которую транслировал Белый дом. По его словам, 2 апреля "войдёт в историю как день, когда Америка вновь обрела свое экономическое предназначение" и "начала становиться богатой, по-настоящему богатой страной". "Это наша Декларация экономической независимости", — отметил Трамп, подчеркнув, что отныне США будут взимать с других стран те же пошлины, что те вводят против американских товаров. "Речь о зеркальных пошлинах. Это очень просто: если они делают это в отношении нас — мы делаем то же самое", — сказал он."Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро. Благодаря сегодняшним действиям мы, наконец, сможем сделать Америку снова великой, более великой, чем когда-либо прежде", - заявил Трамп.

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сша, дональд трамп, пошлины